Σία Αναγνωστοπούλου: «Εξαίρεση του ΚΟΔΗΠ από την αυτοδίκαιη κατάργηση στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για τον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία του Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ).



Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και συγκεκριμένα στο άρθρο 290 παράγραφος 2, προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργηση την 31η Δεκεμβρίου 2026 όσων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού υπήχθησαν στο άρθρο 27 του νόμου 5056/2023 και δεν συμπεριλήφθηκαν στις υπ’ αριθμόν 103036/29.11.2023 και 108912/19.12.2023 αποφάσεις εξαίρεσης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Μεταξύ των νομικών προσώπων που απειλούνται άμεσα με οριστική κατάργηση βάσει της ανωτέρω διάταξης είναι και ο «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), ένας φορέας με εξαιρετικά κρίσιμο, αποδεδειγμένο και εξειδικευμένο κοινωνικό έργο στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η οριζόντια και τυφλή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης στον ΚΟΔΗΠ παραβλέπει πλήρως τόσο την πρόσφατη εγχώρια δικαστική νομολογία όσο και την ίδια την ουσία της λειτουργίας του, δημιουργώντας μείζονα νομικά, διοικητικά και κοινωνικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης νομοθετικής διόρθωσης.

Ειδικότερα, ο Δήμος Πατρέων και ο ΚΟΔΗΠ είχαν προσφυγεί δικαστικά κατά της αρχικής παράλειψης του Υπουργείου Εσωτερικών να τον εξαιρέσει από την κατάργηση του νόμου 5056/2023, και το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με την υπ' αριθμόν 2058/2024 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης, κρίνοντας ότι η διοίκηση παρέλειψε αναιτιολόγητα να εξετάσει τα εξειδικευμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που είχε υποβάλει εγκαίρως το οικείο δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 792/8-11-2023 απόφασή του αναφορικά με το πολυσχιδές αντικείμενο και την απόδοση έργου του οργανισμού. Η δικαστική αυτή κρίση, η οποία δικαίωσε τον οργανισμό, καθιστά νομικά μετέωρη και εκτεθειμένη κάθε νέα απόπειρα οριζόντιας κατάργησής του χωρίς προηγούμενη ουσιαστική αξιολόγηση και παραβιάζει το πνεύμα του δικαστικού δεδικασμένου. Επιπλέον, ο ΚΟΔΗΠ διαχειρίζεται ένα εξαιρετικά σύνθετο και ευρύ δίκτυο κοινωνικών προγραμμάτων και δομών, όπως Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Κοινωνικά Παντοπωλεία και προγράμματα παιδικής μέριμνας, με αποτέλεσμα η βίαιη κατάργηση του αυτοτελούς αυτού νομικού προσώπου και η ενσωμάτωσή του στις κεντρικές υπηρεσίες του δήμου να απειλεί να επιφέρει ανεπανόρθωτη γραφειοκρατική δυσκαμψία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη χρηματοδότηση και την εύρυθμη λειτουργία των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), με τελικούς πληγέντες χιλιάδες ευάλωτους πολίτες.

Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί η συνέχεια του κρίσιμου αυτού κοινωνικού έργου, να αποφευχθεί μια νέα άσκοπη δικαστική εμπλοκή που

έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας και να τηρηθεί η αρχή της χρηστής διοίκησης, κρίνεται επιβεβλημένο όπως το Υπουργείο μεριμνήσει κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων να συμπεριληφθεί ρητά στις εξαιρέσεις του άρθρου 187 παράγραφος 1 και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της τρέχουσας νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και της δημόσιας διαβούλευσης για τον «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», να σεβαστεί το σκεπτικό της υπ' αριθμ. 2058/2024 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και να απόσχει από μια νέα οριζόντια κατάργηση του φορέα;

2. Θα μεριμνήσει το Υπουργείο ώστε να τροποποιηθεί το άρθρο 187 παράγραφος 1 του νομοσχεδίου, εισάγοντας ειδική πρόβλεψη για την εξαίρεση και τη συνέχιση της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), αναγνωρίζοντας το εξειδικευμένο αντικείμενο, την απόδοση και την κοινωνική αναγκαιότητα του φορέα;