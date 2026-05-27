Καμίνια: Δύο τροχαία σε δύο μέρες- «Το θανατηφόρο ατύχημα είναι ζήτημα χρόνου»- Οι μικροί «σεισμοί»

Υπό τον φόβο, ενός σοβαρού τροχαίου ζουν οι κάτοικοι των Καμινίων, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και τις υψηλές ταχύτητες οχημάτων και φορτηγών, που περνούν μέσα από το χωριό, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή διοδίων του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών-Πύργου.

Δύο τροχαία σε δύο μέρες, ένα από αυτά με τραυματισμό ποδηλάτη έξω από την παιδική χαρά, έχουν αναστατώσει την κοινότητα. Ο πρόεδρός της, Γιάννης Πανίτσας, μιλώντας στο thebest.gr, προειδοποιεί ότι χωρίς άμεσα μέτρα, το θανατηφόρο ατύχημα είναι ζήτημα χρόνου. «Μέσα σε δύο ημέρες, είχαμε δύο ατυχήματα. Το ένα προχθές, όπου ΙΧ έπεσε επάνω σε σταθμευμένο, λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε χώρο να περάσει, καθώς στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας περνούσε νταλίκα, και το άλλο χθες με τον τραυματισμό ενός ποδηλάτη στο ύψος της παιδικής χαράς. Φοβόμαστε για τα χειρότερα, θα πρέπει να σκοτωθεί κάποιος για να γίνει κάτι; Θα συμβούν πολλά ατυχήματα, είναι ευτύχημα το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινη ζωή. Με μαθηματική ακρίβεια, θα γίνει θανατηφόρο ατύχημα. Δεν αντέχουμε άλλο», επισημαίνει.

Το πρόβλημα δεν σταματά στην ασφάλεια. Η κακή κατάσταση του οδοστρώματος μετατρέπει κάθε διέλευση φορτηγού σε εφιάλτη για τους κατοίκους. «Λόγω του ότι είναι όλο λακκούβες, όταν περνούν τα φορτηγά και οι νταλίκες, δημιουργούνται τεχνητοί σεισμοί. Τα βράδια δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, τρέμουν τα σπίτια μας. Η κατάσταση είναι αφόρητη, εάν συνεχίσει έτσι, θα πρέπει να πουλήσουμε τα σπίτια μας», λέει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πανίτσας τονίζει ότι πρόκειται για ζωντανό οικισμό με σχολείο, καταστήματα εστίασης, εκκλησία και παραλίες, όλα επί της Εθνικής Οδού. «Είμαστε ένα χωριό 1.000 κατοίκων τον χειμώνα και το καλοκαίρι φτάνουμε τους 2.000, που έχουμε Δημοτικό Σχολείο και έρχονται παιδιά και από γύρω περιοχές, που τα καταστήματα εστίασης και τα παντοπωλεία είναι μέσα στον ιστό του χωριού, επάνω στην Εθνική Οδό. Έχουμε την τελευταία στάση του Προαστιακού, όπου έρχεται το λεωφορείο από την Κάτω Αχαΐα για να επιβιβάσει κόσμο. Η εκκλησία, επίσης, είναι πάνω στον δρόμο, όπως και οι παραλίες. Να πούμε, επίσης, ότι με βάση τη σύμβαση ο ΑΒΑΞ υποχρεούται να αλλάξει το οδόστρωμα και στην παλαιά Εθνική Οδό», αναφέρει.

«Φτιάξαμε έναν δρόμο ασφαλείας και από εκεί περνάει μόλις το 10% των οχημάτων για να αποφύγουν τα διόδια. Έχουν βάλει διόδια στον Αλισσό και στο ύψος του Αγίου Ραφαήλ, μετά την Κάτω Αχαΐα, με το κόστος, για ένα ΙΧ ή για ένα φορτηγό, να είναι υψηλό και η πλειονότητα επιλέγει να περάσει μέσα από τον οικισμό.», προσθέτει.

Μετά από συνάντηση με τον Περιφερειάρχη υπήρξαν δεσμεύσεις, τις οποίες ο κ. Πανίτσας αναμένει να υλοποιηθούν το αργότερο έως τα μέσα Ιουνίου. «Σε συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη, μας είπε ότι θα μπει σήμανση ώστε να απαγορευτεί η κίνηση των φορτηγών, αλλά και η ταχύτητα των οχημάτων να μειωθεί από τα 50 χλμ/ώρα στα 30 χλμ/ώρα, με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν εντός ενός μήνα, οπότε και περιμένουμε, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, να έχουν γίνει. Επίσης, ζητάμε αστυνόμευση, καθώς όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε δει. Οπωσδήποτε χρειάζονται μέτρα και, όταν παρθούν, να τηρηθούν», καταλήγει.