Αχαιοί στην Αθήνα για Τσίπρα: «Με δική μας πρωτοβουλία, άλλοι πήγαμε με βανάκια και άλλοι με τα ΙΧ μας, θέλοντας να έχουμε ένα κλίμα παρέας»

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των Πατρινών, που βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης, στο Θησείο, για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που έφτασε στην Αθήνα με βανάκια και ΙΧ με δική τους πρωτοβουλία, θέλοντας να βιώσει από κοντά ένα γεγονός που, όπως λέει ο παραιτηθείς πρώην συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, Κώστας Μαλαμής, «μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από εδώ και μετά».

Ο ίδιος μιλά στο thebest.gr για όσα τον εντυπωσίασαν στη χθεσινή συγκέντρωση. «Με δική μας πρωτοβουλία, άλλοι πήγαμε με βανάκια και άλλοι με τα ΙΧ μας, θέλοντας να έχουμε ένα κλίμα παρέας», λέει και συνεχίζει: «Το πρώτο ήταν η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δεν το περιμένεις αυτό σε μια ανακοίνωση ενός κόμματος. Το δεύτερο ήταν η εξαιρετικά σκηνοθετημένη παρουσίαση, όλο το κονσεπτ, έτσι όπως εξελίχθηκε, που έδειχνε απόλυτο επαγγελματισμό, στοχοπροσήλωση και γνώση του γεγονότος που είχαν να διαχειριστούν. Από την πλευρά του κόσμου, υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί καταλάβαιναν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομβικό σημείο στα πολιτικά δρώμενα, που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από εδώ και μετά. Υπήρχε ελπίδα ότι μπορούμε, μέσω αυτής της κίνησης -πρωτοβουλία συμπαράταξης, όπως την είπε ο Αλέξης Τσίπρας- να γίνει αλλαγή και να απαλλαγούμε από αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που μας ταλανίζει. Υπήρχαν χαμόγελα παντού και κόσμος κάθε ηλικίας, παιδάκια, ηλικιωμένοι, οικογένειες με καροτσάκια. Μάλιστα, στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι πιάνουμε το νήμα από τους αγώνες της αντίστασης, μετά το Πολυτεχνείο, της πρώτης εποχής του ΠΑΣΟΚ και της "πρώτης φοράς αριστερά", είδαμε ανθρώπους να δακρύζουν και αυτό είναι πρωτόγνωρο, έτσι όπως εγώ το ένιωσα, γιατί καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν έρθει τυπικά».

Για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαλαμής επισημαίνει αλλαγή στο προφίλ του -πιο ώριμο και βέβαιο- κάτι που, όπως λέει, το περίμενε: «Ο Αλέξης Τσίπρας εξέπεμπε μια βεβαιότητα και ήταν πιο ώριμος, βέβαια, αυτό εμείς που έχουμε παρακολουθήσει όλη την πορεία, από την πρώτη εκδήλωση του Ινστιτούτου, και τον έχουμε δει σε αυτή του την εξέλιξη τα προηγούμενα χρόνια, το ξέραμε και το περιμέναμε».

Ο Κώστας Μαλαμής, μιλά για το όνομα «ΕΛΑΣ» του νέου κόμματος. Αναλύει τα τρία συνθετικά της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» αποδίδοντας σε καθένα συγκεκριμένη πολιτική σημασία, ενώ ξεχωρίζει και τα επτά σημεία που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας ως ένα ακόμα στοιχείο που ενθουσίασε το κοινό. «Είναι γεγονός ότι το όνομα του κόμματος με εξέπληξε. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πετυχημένο όνομα, γιατί βάζει τρία πολύ ουσιαστικά πράγματα στη συζήτηση, που, ούτως ή άλλως, ο Αλέξης ήθελε να περάσει. Το όνομα "Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη" έχει τρία συνθετικά. Το "Ελληνική", έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, μπαίνει γιατί η Ελλάδα είναι το ζητούμενο, την Ελλάδα θέλουμε να αλλάξουμε και γι' αυτήν θα παλέψουμε. Το "Αριστερή", γιατί διαχρονικά η Αριστερά ήταν ο πυλώνας που πήγε τη χώρα μπροστά στα δύσκολα. Το "Συμπαράταξη", γιατί θέλουμε κάθε δημοκρατικός πολίτης να μπορεί να στρατευτεί μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι για την αλλαγή της χώρας, που θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Άρα το όνομα είναι απλό, εύληπτο, συμπίπτουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και μπορεί να μείνει στο μυαλό του καθενός. Και το γεγονός ότι δημιούργησε τόση μεγάλη αναταραχή σημαίνει ότι τον στόχο τον πέτυχε. Πέρα όμως από το όνομα, σε κάθε περίπτωση, μπαίνει ο αρχηγός που τραβάει πρώτος το νήμα και πάει μπροστά, αλλά και το πρόγραμμα, έτσι όπως θα εξειδικευτεί. Τα επτά σημεία, τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε για πρώτη φορά και ειπώθηκαν με απλό, κατανοητό και συμπεριληπτικό τρόπο ως προς τον κόσμο, ήταν επίσης ένα στοιχείο που έφερε πάρα πολλά χαμόγελα», καταλήγει.