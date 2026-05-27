Πάτρα: Σκουριασμένη και επικίνδυνη η παιδική χαρά στο Νότιο Πάρκο δίπλα στον Φάρο- ΦΩΤΟ

Γονείς εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση της παιδικής χαράς στο Νότιο Πάρκο, δίπλα στον Φάρο της Πάτρας, κάνοντας λόγο για φθαρμένες και σκουριασμένες εγκαταστάσεις που δημιουργούν εικόνα εγκατάλειψης και ενδεχόμενους κινδύνους για τα παιδιά.

Στις φωτογραφίες που εστάλησαν στο thebest.gr από αναγνώστη, αποτυπώνεται ο εξοπλισμός της παιδικής χαράς με εμφανή σημάδια σκουριάς σε μεταλλικά στοιχεία, καθώς και φθορές σε επιφάνειες και κατασκευές. Η συνολική εικόνα του χώρου δείχνει ότι απαιτείται συντήρηση και έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του από τα παιδιά.

Οι εικόνες αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση της παιδικής χαράς και την ενίσχυση της ασφάλειας στον συγκεκριμένο χώρο του Νότιου Πάρκου.