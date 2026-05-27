Τραγωδία στις Σέρρες- Βρέθηκε νεκρό 10χρονο αγόρι μέσα σε κανάλι

Νεκρό βρέθηκε ένα 10χρονο αγόρι μέσα σε κανάλι, στις Σέρρες και στις Αρχές σήμανε συναγερμός. Το παιδί εντοπίστηκε γύρω στις 11:45 το μεσημέρι (27/5/2026).

Το κανάλι στο οποίο βρέθηκε το αγόρι βρίσκεται δίπλα σε οικισμό Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών.

Η πυροσβεστική άμεσα έστησε επιχείρηση ανάσυρσης του αγοριού το οποίο είναι Ρομά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίοικοι το είχαν δει να παίζει κοντά στο κανάλι.