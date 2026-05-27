Λευκάδα: Σορός άνδρα εκβράστηκε στο Πόρτο Κατσίκι

Πτώμα άνδρα αγνώστων στοιχείων, με τα ρούχα του ξέβρασε το κύμα νωρίτερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκι, στην Λευκάδα.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες του Λιμενικού όπου με την συνδρομή της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ ανέσυραν τη σορό, για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

