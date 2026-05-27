Συνάντηση του ΕΕΣΠ με τον Διευθυντή της ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Πάτρας

Σε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας προχώρησαν ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών και η ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ Πάτρας, με έμφαση στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή της ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ ΠΑΤΡΑΣ κ. Καούκη, με αντικείμενο τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ, πρώην ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχονται στις επιχειρήσεις της περιοχής να φιλοξενήσουν σπουδαστές για πρακτική άσκηση, συμβάλλοντας τόσο στην επαγγελματική εκπαίδευση των νέων όσο και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό που αποκτά σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.

Οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ πραγματοποιούν υποχρεωτική και αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους, σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Οι ειδικότητες των ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν καταρτιζόμενους σε διάφορους τομείς.

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει τα μέλη του ότι οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα της περιοχής μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των ΣΑΕΚ ΔΥΠΑ, φιλοξενώντας σπουδαστές στις εγκαταστάσεις τους και συμβάλλοντας ενεργά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν νέους επαγγελματίες με σύγχρονη κατάρτιση και πρακτικές δεξιότητες.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από τη διοίκηση του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Παναγιωτακόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Στριφτούλιας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Σολωμός και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Γεωργάλας.