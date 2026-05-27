Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

«Για θεαματική βουτιά στο παρελθόν» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας την παρουσίαση και το νέο όνομα του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος άφησε αιχμές για το αν το νέο πολιτικό εγχείρημα θα αποτελεί «ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

Ειδικότερα, είπε ««Τι να πω για το όνομα: το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Μια γενική πολιτική παρατήρηση. Υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερά, αλλά και ένας κοινός τόπος: να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση - η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, το «είπαμε, το κάναμε» και θα κάνουμε περισσότερα - η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027, οι πολίτες θέλουν προοπτική».

Στη συνέχεια είπε για την επιστροφή Τσίπρα «σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «θεαματική βουτιά στο παρελθόν» αντί για συζήτηση για το μέλλον, ενώ υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Τι είπε για το κόμμα της Καρυστιανού

Ο πρωθυπουργός σχολίασε και το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας: «Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, η κυρία Καρυστιανού συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Σέβομαι την κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ζητήματα, όπως την Υγεία που συζητήσαμε σήμερα«.