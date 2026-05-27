Δήμος Πατρέων: Μέχρι 15 Ιουνίου ο καθαρισμός οικοπέδων και η υποβολή δηλώσεων

Ενημέρωση και οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων και τα μέτρα πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Πατρέων, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026, καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 15 Ιουνίου και τη συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση στο https://akatharista.apps.gov.gr ολοκλήρωσης του καθαρισμού.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

• Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

• Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

• Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία σύμφωνα με την υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114/2006) και των άρθρων 53Α & 53ΙΔ του Ν. 4662/2020 (Α/27) και ισχύουν (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τις Υπηρεσίες του Δήμου χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη, και με πρόστιμο 1,00 ευρώ ανά τ.μ. του οικείου χώρου με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ).

Η συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού και μεταφορά αυτών στον χώρο ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων (ΞΕΡΟΛΑΚΑ) θα πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των υπόχρεων.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών & λοιπών ακάλυπτων χώρων θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, για τις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται:

α) εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των περ. α & β,

δ) καθώς και εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων γίνεται στον ιστότοπο / URL: https://akatharista.apps.gov.gr

Σε περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, όπως λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με φυσική παρουσία στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην αρμόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη συγκεκριμένη δήλωση, θα επιβληθούν:

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ εάν έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων - αγροτεμαχίων να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν πέραν των ιδιοκτησιών τους κλαδιά δένδρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ., τα οποία αναπτύσσονται προς τις οδούς και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία Πυροσβεστικών Οχημάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πατρέων, επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών διαδικασιών του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα και των διατάξεων του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα, κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων στα όρια ευθύνης συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και ιδιαίτερα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Απαγορευτική περίοδος: 1η Μάη μέχρι την 31η Οκτώβρη.

• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεσθε σε υπαίθριους χώρους ή έξω από το αυτοκίνητο ενώ είστε σε κίνηση.

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Θα υπάρξει κίνδυνος ανάφλεξης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε δασικές περιοχές σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

• Καθαρίστε τις ιδιοκτησίες σας από τη βλάστηση που θα γίνουν ξερά χορτάρια τους θερινούς μήνες και από σωρούς κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών.

• Εφόσον αντιληφθείτε πυρκαγιά, καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για το σημείο όπου βλέπετε την πυρκαγιά.



