Πέτρος Συρίγος: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο σεφ

Ο Πέτρος Συρίγος τραυματίστηκε σε τροχαίο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το πρωί της Τετάρτης (27-05-2026) η Κατερίνα Καινούργιου ενημέρωσε για την απουσία του συνεργάτη της και στη συνέχεια ο ίδιος μίλησε για το ατύχημα που είχε. Ανέφερε πως το κράνος που φορούσε, τον προστάτεψε από ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Όπως ανέφερε ο Πέτρος Συρίγος, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου, καθώς έφευγε από την εκπομπή με τη μηχανή του.

Αυτοκίνητο τον χτύπησε και ο ίδιος εκσφενδονίστηκε από το δίκυκλο.