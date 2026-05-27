Η μεγάλη πρόκληση για τον Μάριο Κόλλια

Το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο Cagliari Arena στο Κάλιαρι της Ιταλίας, ο Wilmer Vasquez θα αντιμετωπίσει τον πατρινό πρωταθλητή Μάριο Κόλλιας σε μια αναμέτρηση 8 γύρων βαρέων βαρών.

Ο Wilmer Vasquez είναι Βενεζουελάνος πυγμάχος.

Ως επαγγελματίας αθλητής, ο Vasquez αγωνίζεται εδώ και 19 χρόνια.

Τελευταία Μάχη

Ο τελευταίος αγώνας του Wilmer Vasquez έλαβε χώρα στις 21 Φεβρουαρίου 2026 εναντίον του Deivis Bruno (0 - 1 - 0) .

Ο Vasquez κέρδισε με νοκ άουτ (KO).

Ο Μάριος Κόλλιας είναι Έλληνας πυγμάχος.

Ως επαγγελματίας αθλητής, ο Κόλλιας αγωνίζεται εδώ και 11 χρόνια.

Τελευταία Μάχη

Ο τελευταίος αγώνας του Μάριου Κόλλια έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2025 κόντρα στον Τζάρεντ Άντερσον (17 - 1 - 0) .

Ο Κόλλιας έχασε με ομόφωνη απόφαση (UD).