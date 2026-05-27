Iπποκράτης Παπαδάτος: "Δυναμική παρουσία στο πλευρό του Μάκη Κατσιγιάννη στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Αχαΐας"

Με ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ο επικεφαλής του Τομέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Πάτρας Ιπποκράτης Παπαδάτος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του στήριξη προς τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας Γεράσιμο (Μάκη) Κατσιγιάννη.

Ο κ. Παπαδάτος σημειώνει τα εξής:

"Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στα νέα γραφεία της Οργάνωσης στην οδό Ερμού και χαρακτηρίστηκε από έντονο ενδιαφέρον, πολιτικές παρεμβάσεις και διάθεση ανανέωσης της παράταξης στην Αχαΐα. Ο Ιπποκράτης Παπαδάτος επικεφαλής του τομέα Οικογενειακής Πολιτικής και ισότητας έδωσε το παρών μαζί με στελέχη και μέλη της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Πάτρας, στο πλευρό του προέδρου βρίσκεται αταλάντευτα και με συνέπεια η πρόεδρος της κομματικής οργάνωσης Κατερίνα Πολυχρονοπούλου.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρουσία του Ιπποκράτη Παπαδάτου καθώς πρόσφατα, στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχε σύντομη συνομιλία με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονός που ανέδειξε τη διαρκή πολιτική του δραστηριοποίηση και τη στενή του επαφή με κορυφαία κομματικά στελέχη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γεράσιμος (Μάκης) Κατσιγιάννης έστειλε μήνυμα ενότητας, συμμετοχής και ενεργοποίησης όλων των τοπικών οργανώσεων, επισημαίνοντας πως η παράταξη οφείλει να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία και στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Στη συζήτηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Αχαΐα, όπως ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, η υπογειοποίηση, οι ανάγκες της τοπικής αγοράς και η ενίσχυση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ Αχαΐας μέσα στον Ιούνιο και οι επικείμενες επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή."