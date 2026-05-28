Dior: Απίθανη θήκη με μαργαρίτες και πασχαλίτσα στην bronzer πούδρα του

Στο beauty προσκήνιο με τη διεθνή ακτινοβολία, ο οίκος Dior μας κρατάει σε εγρήγορση. Αυτό το καλοκαίρι ο ονομαστός Peter Philips, creative and image director του Dior Makeup, εμπνέεται από το γαλανό ουρανό και το θερμό φως της Γαλλικής Ριβιέρας.

Η νέα συλλογή με ambassador την 21χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι, Ντέβα Κασέλ βασίζεται σε λαμπερούς τόνους που παραπέμπουν στο άγγιγμα του ήλιου.

Εχουμε την εξέλιξη του Dior Addict Lip Maximizer, δηλαδή του iconic Dior gloss, που ενυδατώνει και διογκώνει τα χείλη. Οι longwear, κρεμώδεις σκιές στην πενταπλή παλέτα Diorshow είναι μπεζ, κοραλί και τιρκουάζ με ανάγλυφο daisy διάκοσμο και μας ταξιδεύουν στην αρχιτεκτονική και τον ορίζοντα της Προβηγκίας.

H αγαπημένη πούδρα bronzer με το περλέ εφέ, Dior Forever Nude Bronze Glow αποκαλύπτεται σε θεαματική limited-edition. Με θήκη διακοσμημένη από το εμβληματικό μοτίβο cannage, καλυμμένο από τρισδιάστατες μαργαρίτες με πασχαλίτσα, όπως το τυχερό φυλαχτό του Christian Dior και η καινούρια μορφή της διάσημης τσάντας Lady Dior!



Οσο για το bronzer Dior σε μορφή στικ ζεσταίνει την όψη της επιδερμίδας επιτυγχάνοντας όψη φυσικού μαυρίσματος. Η εξαιρετικά απαλή υφή του απλώνεται άψογα στην επιδερμίδα, τη φωτίζει και τη λειαίνει.