Bazaar Αγάπης στα Ψηλά Αλώνια: Το «Φωτεινό Αστέρι» ενισχύει την Κιβωτό της Αγάπης

Μια ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη διοργανώνει την Πέμπτη 28 Μαΐου το Φωτεινό Αστέρι στα Ψηλά Αλώνια, με στόχο τη στήριξη της Κιβωτού της Αγάπης, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Το Bazaar Αγάπης θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:30 στο καφέ ANALIMA, στα Ψηλά Αλώνια, με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την προσπάθεια μέσα από χειροποίητες δημιουργίες και είδη που θα διατίθενται στον χώρο.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η υπεύθυνη του οργανισμού, Βάσω Νικολακοπούλου, «είναι ένα bazaar που θα γίνει στα Ψηλά Αλώνια με χειροποίητα είδη», ενώ σημειώνει ότι πρόκειται για μια δράση με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και στόχο την έμπρακτη προσφορά.

Σύμφωνα με την ίδια, το Φωτεινό Αστέρι επέλεξε να ενισχύσει την Κιβωτό της Αγάπης καθώς γνωρίζει από κοντά το έργο και τις ανάγκες του ιδρύματος. «Επιλέξαμε την Κιβωτό της Αγάπης γιατί γνωρίζουμε τον οργανισμό και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «μέρος των εσόδων θα πάνε στο συγκεκριμένο ίδρυμα».

Η κ. Νικολακοπούλου στάθηκε παράλληλα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η Κιβωτός της Αγάπης, επισημαίνοντας ότι το ίδρυμα περνά οικονομικά προβλήματα, σε μια γενικότερα δύσκολη περίοδο για όλους. Όπως τονίζει, «γενικώς είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους μας, πόσο μάλλον για αυτό το ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο μήνυμα που θέλει να περάσει η αυριανή δράση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και της αλληλεγγύης. Όπως σημειώνει, «το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και από το αυριανό Παζάρι της Καρδιάς είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για όλους».

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Μικρές δημιουργίες, όμορφα πράγματα και πολλά χαμόγελα θα γίνουν αφορμή να προσφέρουμε όλοι μαζί, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην Κιβωτό της Αγάπης. Γιατί όταν οι άνθρωποι ενώνονται, μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά φωτεινό».