Το ραντεβού του στίβου στο Αίγιο

«Αιγιάλεια 2026»
Από τον Αθλητικό Σύλλογο Αιγίου Αθηνόδωρος σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αιγιαλείας, (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) και σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσονται - ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ με την επωνυμία «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2026» , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
ΑΝΔΡΩΝ: 100μ. - 400μ. -800μ. - 5.000μ. -ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ -
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (7,2 kg)- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ(800 γρ.)
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100 μ.- 400 μ. –800 μ. - 3.000 μ. – 100 μ. ΕΜΠ (84 εκ.) -
ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Κ20 ΑΝΔΡΩΝ (2007-2008) : 110 μ. ΕΜΠ (99 εκ.) - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6 kg)
Κ18 ΑΝΔΡΩΝ (2009-2010) : 2.000μ ΣΤΗΠΛ (84 εκ.) - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5 kg) – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (700 γρ.)
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2009-2010): 100μ ΕΜΠ (76εκ) - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 kg) ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (500 γρ.)
Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ (2011-2012) : 150 μ. -300 μ. – 1000 μ. – 2.000 μ. – 100 μ. ΕΜΠ – ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4kg) – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600 γρ. )
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2011-2012) : 150μ. – 300 μ. – 1000 μ.-2.000 μ. – 80 μ. ΕΜΠ(76 εκ.) - ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 kg) - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (500 γρ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2026 - ΔΑΚ ΑΙΓΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2026
ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΔΡΟΜΙΚΑ ΑΛΤΙΚΑ ΡΙΠΤΙΚΑ
16.30 110μ ΕΜΠ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ (1) ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ (3) + 5(εκτος συν.) ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ (11)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (18)
16.40 100μ ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5)
16.50 100μ ΕΜΠ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 (2)
17.00 100μ ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 (9)
17.15 80μ ΕΜΠ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 (12) ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 (15)
17.30 150μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 (55) ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5) ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (6) & Κ18 (8)
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ (10)
18.00 150μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 (26)

18.15 300μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 (15) ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16)
18.25 300μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 (14) ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (4) & Κ20 ΑΝΔΡΩΝ (2)
18.40 100μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (36) ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (3) ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (5)
19.00 100μ ΑΝΔΡΩΝ (37)
19.10 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (8)
19.25 1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16 (26) ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (15)
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4)
19.40 1000μ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 (13) ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (10)
19.50 2000μ Κ16 (7) ΚΟΡ & Κ16 ΑΓ (4)
20.00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5) & Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ (13)
20.05 400μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22)
20.20 400μ ΑΝΔΡΩΝ (20)
20.35 800μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26)
20.50 800μ ΑΝΔΡΩΝ (26)
21.00 2.000μ ΣΤΙΠΛ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ (8)
21.10 3.000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18)
21.25 5.000μ ΑΝΔΡΩΝ (21)
Πέντε μετάλλια οι Πατρινοί στο σούμο!
