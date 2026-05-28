Οι μωβ μέδουσες επέστρεψαν στις ελληνικές παραλίες

Μεγάλοι πληθυσμοί μωβ μεδουσών έκαναν για δεύτερη συνεχή χρονιά την εμφάνισή τους στις παραλίες του Βόρειου Ευβοϊκού και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα του από τη Χαλκίδα μέχρι την Αιδηψό.

Επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο είδος δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο και αν μία μωβ μέδουσα τσιμπήσει κάποιον, στη χειρότερη περίπτωση θα του προκαλέσει κνησμό στο σημείο, ο οποίος αντιμετωπίζεται με απλά φαρμακευτικά σκευάσματα. Εξαίρεση αποτελούν άτομα με αλλεργικές ευαισθησίες, τα οποία θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θέλοντας να αντιμετωπίσει την όχληση αλλά και το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλούν σε λουόμενους οι μεγάλοι πληθυσμοί μωβ μεδουσών στις ακτές, προχώρησε σε ενέργειες και θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα (δίκτυα) σε παραλίες εφτά δήμων της περιοχής.

Είναι δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα δίχτυα θα έχουν αποτελεσματικότητα, ωστόσο, αυτή δεν μπορεί να φτάσει στο 100%, από τη στιγμή που οι πληθυσμοί των μεδουσών κινούνται ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα.

Εκτεταμένο φαινόμενο

Ειδικότερα, μιλώντας στο ethnos.gr ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, κάνει λόγο για εκτεταμένο φαινόμενο στις παραλίες του Βόρειου Ευβοϊκού, αφού μεγάλοι πληθυσμοί εμφανίστηκαν σε πολλές ακτές της περιοχής.

«Δυστυχώς, το φαινόμενο έχει τη μεγάλη έκταση της περσινής χρονιάς, κάτι που είχαν προβλέψει οι επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο περιφερειάρχης στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού. Οι επιστήμονες μας είπανε ότι η εμφάνιση μεγάλων πληθυσμών μωβ μεδουσών έχει μία περιοδικότητα τριών χρόνων, η οποία μπορεί και να επιμηκυνθεί, κάτι που εξαρτάται από την κλιματική κρίση που αυξάνει τη θερμοκρασία της θάλασσας. Η εμφάνιση των μεγάλων πληθυσμών μωβ μεδουσών σχετίζεται και με την υπεραλίευση, ενδεχομένως και με το φαινόμενο του Ντάνιελ που χτύπησε το 2023 τον Παγασητικό και τον Βόρειο Ευβοϊκό. Η μεταφορά τους εξαρτάται από τα θαλάσσια ρεύματα, αφού μία μέρα κάποια παραλία μπορεί να είναι γεμάτη και την επόμενη να μην υπάρχει καμία μέδουσα», λέει στο ethnos.gr ο κ. Κελαϊδίτης.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι η παρουσία των μωβ μεδουσών έγινε φέτος γνωστή στο ευρύ κοινό με τα πρώτα μπάνια, ωστόσο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά από συνεννόηση με τους αλιείς της περιοχής, γνώριζε ότι υπήρχαν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Τα πλωτά φράγματα

Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των λουόμενων καθώς και των παράκτιων επιχειρήσεων αλλά και να αποτρέψει το ενδεχόμενο μείωσης του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή εξαιτίας των μεδουσών, προχώρησε σε ενέργειες, ώστε να τοποθετηθούν δίχτυα στις ακτές.

«Αυτό που μπορεί να κάνει ο κρατικός μηχανισμός, είναι να προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τα οποία πηγαίνουν σε εφτά δήμους της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, για να τοποθετήσουν πλωτά φράγματα, δηλαδή δίχτυα, στις ακτές. Ζητήσαμε, επίσης, να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης, ώστε να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό μέτρα και να μπουν το γρηγορότερο τα δίχτυα», τονίζει ο κ. Κελαϊδίτης.

Οι εφτά δήμοι είναι οι εξής: Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ισταίας-Αιδηψού, Στυλίδας, Καμένων Βούρλων και Λοκρών. Κατά τον αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, στους πρώτους δήμους, για παράδειγμα στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, τα δίχτυα θα μπουν στα μέσα Ιουνίου.

«Θα πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία, προσοχή και οργάνωση και να περιμένουμε την αποτελεσματικότητα που θα έχουν τα δίχτυα. Ελπίζουμε ότι μετά την εφαρμογή του μέτρου το πρόβλημα δεν θα έχει την έκταση που φοβόμαστε και οι τουρίστες δεν θα αποστραφούν από τις παραλίες της Βόρειας Εύβοιας, ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα και οι επιχειρήσεις», τονίζει ο κ. Κελαϊδίτης.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμα ότι το κάθε δίχτυ θα είναι μήκους περίπου 50-70 μέτρων. Θα τοποθετείται στη μία άκρη της κάθε ακτής, θα δημιουργεί ένα ορθογώνιο μέσα στη θάλασσα και θα καταλήγει ξανά στην ακτή. Το βάθος του θα είναι σίγουρα πέντε μέτρων και θα στηρίζεται σε άγκυρες. Τέλος, θα υπάρχουν φανοί πάνω σε αυτά για την προστασία της ναυσιπλοΐας και θα γίνονται έλεγχοι και συντηρήσεις από αρμόδια συνεργεία.

«Δεν είναι επικίνδυνες»

Ως ακίνδυνο είδος θεωρεί τις μωβ μέδουσες που εμφανίστηκαν στο Βόρειο Ευβοϊκό ο ομότιμος καθηγητής Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων – Σαρλ Χιντίρογλου. Για την αντιμετώπιση των κνησμών, που ενδεχομένως θα προκαλέσει τσίμπημά τους στον άνθρωπο, ο ομότιμος καθηγητής συνιστά τη χρήση απλών σκευασμάτων φαρμακείων. Παράλληλα, ο ίδιος εφιστά μεγαλύτερη προσοχή σε άτομα με αλλεργικές ευαισθησίες.

«Οι μέδουσες μεταφέρονται με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και η εμφάνισή τους σχετίζεται με την άνοδο της θερμοκρασίας σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, η εμφάνισή τους έχει να κάνει με τη δημιουργία ευτροφικού περιβάλλοντος λόγω των αρκετών βροχών και την ύπαρξη πολλών θρεπτικών συστατικών καθώς και οργανικής ρύπανσης στις παράλιες ζώνες. Η διάρκεια ζωής των μωβ μεδουσών είναι 2-3 χρόνια. Στη θάλασσα ας φροντίζουμε να έχουμε πάντοτε μαζί μας απλά σκευάσματα από φαρμακεία, για να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε τσίμπημα», λέει στο ethnos.gr ο κ. Χιντίρογλου.