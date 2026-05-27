Πασαρέλα ή γήπεδο; Σάλος με το look της Ναόμι Οσάκα στο Ρολάν Γκαρός

Η Γιαπωνέζα πρωταθλήτρια τόλμησε- όπως δήλωσε- να… λάμψει σαν τον «Πύργο του Αιφελ τη νύχτα»
Επιμένει στο αντισυμβατικό styling η tennis star Ναόμι Οσάκα.
Μόλις έπαιξε στο ονομαστό τουρνουά Ρολάν Γκαρός, λέγοντας πάλι όχι στις παραδοσιακές αθλητικές αμφιέσεις. Κατά τη Vogue «έκανε είσοδο» ενώ το διαδίκτυο «σείστηκε» από τα αμφιλεγόμενα σχόλια. Συγκεκριμένα, η Γιαπωνέζα πρωταθλήτρια έφθασε στο Court Suzanne-Lenglen με μάξι φούστα από ημιδιάφανο, μαύρο τούλι γεμάτο πτυχές και όταν την έβγαλε μπήκε στον αγώνα με χρυσό μίνι φόρεμα στολισμένο με παγιέτες.
Μάλιστα, παρά την έκπληξη που προκάλεσε στο κοινό, επικράτησε της Γερμανίδας αντιπάλου της Λόρα Ζίγκεμουντ με 6-3, 7-6 (3).
Το ντύσιμό της συνυπέγραψαν η Nike και ο Ελβετός σχεδιαστής Kevin Germanier, που λανσάρουν τη διάσταση της fashion performance στην αντισφαίριση.
Κατά την 28χρονη Οσάκα «Είναι πολύ couture. Oι αθλητές αποτελούν κομμάτι της βιομηχανίας του θεάματος. Οι είσοδοι στα τουρνουά είναι μοναδική στιγμή entertainment. Ξέρετε τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα, όταν λαμπυρίζει. Κάπως έτσι νομίζω ότι δείχνω κι εγώ λίγο».
Tαυτόχρονα ομολόγησε πως είχε άγχος για την glam επιλογή της καθώς ο ήλιος πάνω στο μεταλικό φόρεμα αντανακλάει πολύ και ενδεχομένως ο διαιτητής να την απέβαλε. Όμως αισθάνεται περισσότερο δυναμική παίζοντας με τα σχέδια και τα υφάσματα. Κατά την άποψή της χρειάζεται το πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό στοιχείο στο τένις.
(Για την περίπτωση που της γινόταν παρατήρηση είχε ωστόσο μαζί της δυο εφεδρικά, κανονικά φορέματα Nike).
Υπήρξαν πάντως δημοσιεύματα πως μπερδεύονται έτσι γήπεδο με catwalk. Κατηγορήθηκε επίσης για παραβίαση κανονισμού λόγω «αντιαθλητικής συμπεριφοράς».
Θυμίζουμε ότι και η Σερένα Γουίλιαμς είχε κάνει πρωτοποριακές εμφανίσεις σε αγώνες.
«Αν βγεις στο κορτ με μια τόσο ξεχωριστή εμφάνιση, πρέπει να σταθείς στο ύψος της, να έχεις την αυτοπεποίθηση να παίξεις έτσι και να προσφέρεις στο κοινό και τένις και θέαμα. «Η Ναόμι το αντέχει. Το απολαμβάνει πραγματικά και δεν την αποσυντονίζει» κατέληξε το BBC Radio 5 Sports Extra.
