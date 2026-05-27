Άλλη μία επιτυχία η πατρινή Κατερίνα Πλακούδα!

Το μέλος του Αθλητικού Σύλλογου Προαστείου Πατρών και προπονήτρια του, Κατερίνα Πλακούδα, έκανε τον σύλλογο άλλη μια φορά περήφανο.

Με την αξία της, τις γνώσεις, και την υπομονή της να παλεύει, στις πρόσφατες εκλογές για τήν ευρωπαϊκή επιτροπή ανάπτυξης κατάφερε να εκλεγεί πρώτη.

Η Κύπρος μας στήριξε την υποψηφιότητα της.

Κατερίνα, ο Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου σε ευχαριστεί για όλα όσα έχεις προσφέρει στο άθλημα, για τις χαρές πού νιώσαμε αλλά και τις πίκρες σου πού δεν σε σταμάτησαν!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο της Κυπριακής ομοσπονδίας και στους ανθρώπους πού στήριξαν αυτή την προσπάθεια.