Καιρός: Έτσι θα είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - «Κλείδωσε» η πρόγνωση

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη φτάνουν στην Ελλάδα εξασθενημένες, με αποτέλεσμα η χώρα να μην επηρεάζεται σημαντικά από το κύμα καύσωνα.

Η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει, χωρίς όμως να σημειωθούν ακραία φαινόμενα, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης και αυξημένη αστάθεια.

Σήμερα Πέμπτη, η θερμοκρασία θα κορυφωθεί, ειδικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου ο βορειοδυτικός άνεμος θα λειτουργήσει ως καταβάτης, ανεβάζοντας τους υδράργυρους κοντά στους 34 βαθμούς.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται τοπικά από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται με ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες σε ευχάριστα επίπεδα. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά το απόγευμα, που σε κάποιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν έντασης 5-6 μποφόρ, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δροσιάς.

Η χώρα μας θα βιώσει μια μέτρια άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα και αύριο, χωρίς όμως να επηρεαστεί από ακραίο καύσωνα. Η αστάθεια που θα εκδηλωθεί κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, απαιτεί προσοχή λόγω πιθανών έντονων φαινομένων όπως χαλάζι και κεραυνοί.

Η επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, γεγονός που καθιστά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ευνοϊκό για τις περισσότερες δραστηριότητες.