Έως το τέλος Αυγούστου οι συμβασιοποιήσεις για το «Σπίτι μου ΙΙ»

Στο «Σπίτι μου ΙΙ» και στις προθεσμίες για τις αιτήσεις και τις συμβασιοποιήσεις, την παιδική προστασία με έμφαση στην αναδοχή, καθώς και τις πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρία, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Για το «Σπίτι μου ΙΙ», η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου, ενώ οι συμβασιοποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων δανείων μπορούν να προχωρήσουν έως το τέλος Αυγούστου. Όπως εξήγησε, επειδή το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προθεσμίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν.

Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί. Για τους δικαιούχους που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε επιμέρους στάδια που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συμβασιοποίησης έως το τέλος Αυγούστου, μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να μη χαθεί η πρόσβασή τους στο πρόγραμμα.

«Το "Σπίτι μου ΙΙ" δίνει σε χιλιάδες νέους ανθρώπους πρόσβαση σε πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου και οι συμβασιοποιήσεις μπορούν να γίνουν έως το τέλος Αυγούστου. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει όσους έχουν ήδη λάβει έγκριση και έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα απόκτησης κατοικίας για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους», τόνισε η υπουργός.

Περιγράφοντας τις πολιτικές για την παιδική προστασία, επεσήμανε ότι για πολλά χρόνια η βασική απάντηση για τα κακοποιημένα ή παραμελημένα παιδιά ήταν το ίδρυμα, το οποίο σήμερα υπάρχει ως λύση, αλλά πρέπει να είναι η τελευταία λύση.

Η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι το 2019 η χώρα δεν είχε καν εικόνα για τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονταν στα ιδρύματα, ούτε ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις δομές, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν ότι τα περίπου 2.200 παιδιά που βρίσκονταν τότε σε ιδρύματα έχουν μειωθεί σήμερα στα 1.100. Τα παιδιά που παραμένουν στις δομές είναι συχνά μεγαλύτερης ηλικίας ή παιδιά με αναπηρία, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη μετάβαση σε οικογενειακό περιβάλλον.

«Το ίδρυμα πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Υπάρχει η διαδικασία της αναδοχής και της επείγουσας αναδοχής, ώστε κάθε παιδί να μεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλλον με σταθερότητα, φροντίδα και ασφάλεια», υπογράμμισε.

Για την αναδοχή σημείωσε ότι όποιος επιθυμεί να γίνει ανάδοχος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα anynet και στη συνέχεια να ακολουθήσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση, ενώ ειδική αναφορά έκανε στον θεσμό της επείγουσας αναδοχής, ο οποίος λειτουργεί δυναμικά στην περιφέρεια και δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά που χρειάζονται άμεση προστασία να μετακινηθούν γρήγορα σε οικογενειακό περιβάλλον.

Στη συνέχεια μίλησε για το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό και αναπτυξιακές δυσκολίες, η οποία αφορά 2.500 παιδιά, με ενίσχυση έως 800 ευρώ τον μήνα, και καλύπτει υπηρεσίες όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες εξειδικευμένες παρεμβάσεις, πέρα από όσα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. Η έγκαιρη στήριξη παιδιών κάτω των 6 ετών σε οικογενειοκεντρικό περιβάλλον μπορεί να είναι καθοριστική για την πορεία του παιδιού, όπως τόνισε η υπουργός.

Όσον αφορά τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για παιδιά και Άτομα με Αναπηρία, η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι από 48 ΣΥΔ το 2019, σήμερα λειτουργούν 158, στις οποίες ζουν περίπου 2.000 άτομα. Πρόκειται για στέγες μέσα στον αστικό ιστό, με οργανωμένη στελέχωση και καθημερινή υποστήριξη, ώστε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία να μη ζουν σε ιδρύματα, αλλά σε περιβάλλον που ενισχύει την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή τους.

Τέλος, για τον Προσωπικό Βοηθό, η υπουργός υπογράμμισε ότι αποτελεί βασική πολιτική ανεξάρτητης διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία και ενισχύεται πλέον με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, γεγονός που δίνει στο πρόγραμμα συνέχεια, σταθερότητα και δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης. Ήδη, περισσότεροι από 1.800 ωφελούμενοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, πάνω από 5.000 προσωπικοί βοηθοί έχουν εκπαιδευτεί, ενώ έχουν υπογραφεί 2.664 συμφωνητικά.