Το πιο… «broderie» καλοκαίρι: Καταιγισμός από κοφτά και ανάγλυφα κεντήματα στη διεθνή αγορά

Broderie ή Embroidery. Τα μοτίβα που παραπέμπουν σε παραδοσιακά εργόχειρα και ασπρόρουχα δεν είναι κάτι καινούριο στο θερινό βεστιάριο.

Όμως φέτος έχουν εξαπλωθεί πιο άφθονα και ορμητικά από ποτέ στα καταστήματα ανά τον κόσμο. Δεν μιλάμε για πλεκτά crochet ή δαντέλες lingerie αλλά για το διάκοσμο που παραπέμπει σε φολκλορικά τραπεζομάντηλα ή ρομαντικά σεντόνια. Μάλιστα πλέον δεν προτείνεται μόνο στις καθιερωμένες μονοχρωμίες λευκού, μπεζ, απαλού γαλάζιου. Λανσάρεται πάρα πολύ δίχρωμο (π.χ λευκό- μπλε, λευκό- κίτρινο, εκρού- ροζ, καφέ- άσπρο), σκαρφαλώνει πάνω σε κοριτσίστικα καρό ή ρίγες και δοκιμάζεται σε έντονους τόνους όπως το φλογερό κόκκινο. Οι τρυπητοί σχηματισμοί σε ανθάκια, γιρλάντες κλπ συνδέονται και με πολύχρωμα ανάγλυφα γαρνιρίσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ως έτοιμο ύφασμα καταλαμβάνουν όλο το ρούχο, σε άλλες εμφανίζονται μονομερώς ή ως τελείωμα.

Θα βρείτε το trend σε άνω και κάτω ένδυση, θεωρούμε ότι ειδικά σε παντελόνια, σορτς, φούστες δείχνει πιο μοντέρνο!