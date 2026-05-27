Το πιο… «broderie» καλοκαίρι: Καταιγισμός από κοφτά και ανάγλυφα κεντήματα στη διεθνή αγορά

Τεράστια γκάμα στα πολυκαταστήματα, στο trend υποκλίνεται και η Chloe campaign με την Απλ Μάρτιν
Broderie ή Embroidery. Τα μοτίβα που παραπέμπουν σε παραδοσιακά εργόχειρα και ασπρόρουχα δεν είναι κάτι καινούριο στο θερινό βεστιάριο.
Όμως φέτος έχουν εξαπλωθεί πιο άφθονα και ορμητικά από ποτέ στα καταστήματα ανά τον κόσμο. Δεν μιλάμε για πλεκτά crochet ή δαντέλες lingerie αλλά για το διάκοσμο που παραπέμπει σε φολκλορικά τραπεζομάντηλα ή ρομαντικά σεντόνια. Μάλιστα πλέον δεν προτείνεται μόνο στις καθιερωμένες μονοχρωμίες λευκού, μπεζ, απαλού γαλάζιου. Λανσάρεται πάρα πολύ δίχρωμο (π.χ λευκό- μπλε, λευκό- κίτρινο, εκρού- ροζ, καφέ- άσπρο), σκαρφαλώνει πάνω σε κοριτσίστικα καρό ή ρίγες και δοκιμάζεται σε έντονους τόνους όπως το φλογερό κόκκινο. Οι τρυπητοί σχηματισμοί σε ανθάκια, γιρλάντες κλπ συνδέονται και με πολύχρωμα ανάγλυφα γαρνιρίσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις ως έτοιμο ύφασμα καταλαμβάνουν όλο το ρούχο, σε άλλες εμφανίζονται μονομερώς ή ως τελείωμα.
Θα βρείτε το trend σε άνω και κάτω ένδυση, θεωρούμε ότι ειδικά σε παντελόνια, σορτς, φούστες δείχνει πιο μοντέρνο!
Η τάση εκπροσωπείται άλλωστε και από την καινούρια καμπάνια του οίκου Chloe με μούσα την κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ Μάρτιν. Πολυσυζητήθηκε όμως και πάνω στη Λίλι Κόλινς, στα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου «Emily in Paris» στη Μύκονο.
Δώστε προσοχή στα αγαπημένα labels των Παριζιάνων, όπως το Sezane το οποίο υμνεί το σύγχρονο French chic με boho αναφορές. Όμως πολλές δημοφιλείς luxury resort σειρές υμνούν το λεγόμενο broderie. Εχει καταλάβει και τα πολυσύχναστα πολυκαταστήματα, το εντοπίσαμε και στην Πάτρα.
Farm Rio
Sezane
Massimo Dutti
Access Fashion
Η&Μ
H&M – Top Shop
Rixo- Η&Μ
Mango
Mango
Access Fashion
