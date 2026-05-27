Το «Γεράκι» παρουσίασε στην Πάτρα το νέο του βιβλίο και έπαιξε Chase με το κοινό

«Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» είναι ο τίτλος του νέου του μυθιστορήματος

Φιλικός και προσιτός, ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης, το «Γεράκι» του «Chase» βρέθηκε για μια ακόμα φορά χθες στην Πάτρα, για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Με τον συγγραφέα είχε μια απολαυστική συζήτηση, παρουσία του πολυπληθούς κοινού, η δημοσιογράφος, διευθύντρια σύνταξης του thebest και επίσης συγγραφέας, Γιώτα Κοντογεωργοπούλου. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' στην οδό Κορίνθου, διοργάνωσαν το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου “Γωνιά του βιβλίου” και οι εκδόσεις Διόπτρα.

Μέσα από τη συζήτηση με τη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, ο Πάνος Δημάκης αποκάλυψε πώς εμπνεύστηκε το βιβλίο, μίλησε για το πραγματικό περιστατικό που τον ώθησε στην πλοκή του μύθου, για την έρευνα που έκανε, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο ανέγνωσε η Μαρία Καραμπούλη-Ευφραιμίδη, πολιτισμολόγος.

Στη διάρκεια της παρουσίασης ο Πάνος Δημάκης δεν παρέλειψε να παίξει ένα ιδιότυπο Chase με το κοινό καλώντας το να βρει τη σημασία δύσκολων λέξεων που αποτελούν μέρoς της ντοπιολαλιάς της Ηπείρου και της Κέρκυρας, με το αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις να συνοψίζεται στη φράση που με πολύ χιούμορ έλεγε το "Γεράκι", "συγχαρητήρια, χάσατε!".

Στα παραλειπόμενα της βραδιάς συγκαταλέγεται και ένα ακόμα "κοινό" στοιχείο που συνδέει τον Πάνο Δημάκη με τη Γιώτα Κοντογεωργοπούλου. Και οι δύο στα τελευταία τους βιβλία έχουν ως τόπο δράσης το νησί της Κέρκυρας και κάπως έτσι τα "Τάματα", συναντήθηκαν με τον "Ήλιο στα μάτια των λιονταριών" γι αυτό και οι συγγραφείς τους πόζαραν με αυτά.