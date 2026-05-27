Χέρι χέρι με την κόρη του ο Τραϊανός Δέλλας στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα -«Καλώς το λουλούδι μου», τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της -ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετούν σήμερα την αγαπημένη τους γυναίκα με τον σύζυγό της και στήριγμά της να έχει φτάσει ήδη στην Εκκλησία στο Ελληνικό για την κηδεία της.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα ξεκινήσει και επίσημα στις 12 το μεσημέρι στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με συγγενείς και φίλους να έχουν ήδη ξεκινήσει να φτάνουν στην εκκλησία.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε για πολύ καιρό μάχη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (25.05.2026), με την κόρη της να ανακοινώνει τον θάνατό της.

Τραγικά ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας της η οποία όταν είδε το φέρετρο της κόρης της είπε «καλώς το λουλούδι μου».