Χέρι χέρι με την κόρη του ο Τραϊανός Δέλλας στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα -«Καλώς το λουλούδι μου», τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της -ΦΩΤΟ

Συγγενείς και φίλοι φτάνουν στο σημείο για να αποχαιρετήσουν την πρώην γυμνάστρια και παρουσιάστρια
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια και οι φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρετούν σήμερα την αγαπημένη τους γυναίκα με τον σύζυγό της και στήριγμά της να έχει φτάσει ήδη στην Εκκλησία στο Ελληνικό για την κηδεία της.
Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα ξεκινήσει και επίσημα στις 12 το μεσημέρι στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, με συγγενείς και φίλους να έχουν ήδη ξεκινήσει να φτάνουν στην εκκλησία.
Η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε για πολύ καιρό μάχη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (25.05.2026), με την κόρη της να ανακοινώνει τον θάνατό της.
Τραγικά ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας της η οποία όταν είδε το φέρετρο της κόρης της είπε «καλώς το λουλούδι μου».
Ο χαμός της σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της αλλά και σε εκείνους που την γνώρισαν μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.
Απαρηγόρητη είναι και η αδερφή της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία λύγησε και έβαλε τα κλάματα μόλις πάτησε το πόδι της στην εκκλησία και έπεσε στην αγκαλιά του πολύ κοντινού φίλου της αδερφής της, Χάρη Σιανίδη ο οποίος βρισκόταν δίπλα στη Μαρία Καλαβρία επίσης φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα.
Στην εκκλησία στο Ελληνικό έφτασε και η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώρια, η οποία ήταν αυτή που μέσα από δημοσίευση στον λογαριασμό της στο instagram, έκανε γνωστό τον θάνατο της μητέρας της.
