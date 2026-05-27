Πάτρα: Ξεκίνησε στο Εφετείο η δίκη για την Αχαϊκή Τράπεζα - Πιθανή η διακοπή της διαδικασίας

Με την εκφώνηση της υπόθεσης της Αχαϊκής τράπεζας άνοιξε σήμερα η διαδικασία στο Εφετείο, με τις πρώτες εξελίξεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής της δίκης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τέσσερις κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χωρίς νομική εκπροσώπηση και ζήτησαν από το δικαστήριο να τους οριστούν συνήγοροι υπεράσπισης.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του δικαστηρίου ενημέρωσε ότι δύο μέλη της σύνθεσης αντιμετωπίζουν κώλυμα, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τη διαδικασία.

Αν και από την πλευρά της υπεράσπισης δεν υποβλήθηκε αίτημα αναβολής, θεωρείται πιθανό να δοθεί διακοπή, προκειμένου οι δικηγόροι που θα οριστούν να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ογκώδης.

*Πληροφορίες από εφημερίδα "Γνώμη"