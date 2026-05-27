Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη... φύση» - Παλιά θρανία έγιναν υπαίρθια τάξη στην Πλαζ

Μια διαφορετική σχολική εμπειρία ζουν φέτος εκατοντάδες μαθητές στην Πάτρα, όπου το κουδούνι δεν χτυπά μέσα σε τέσσερις τοίχους αλλά… στη φύση.

Στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, στην Πλαζ, οι εργαζόμενοι του Δήμου επισκεύασαν και τοποθέτησαν παλιά σχολικά θρανία, τα οποία είχαν αποσυρθεί από σχολικές μονάδες και φυλάσσονταν στον χώρο, δημιουργώντας μια πλήρως λειτουργική υπαίθρια σχολική τάξη κάτω από τα δέντρα.

Η δράση με τίτλο: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση», δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν μάθημα μέσα στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας τη βιωματική μάθηση, τη συνεργασία και την επαφή με τη φύση.



Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 200 μαθητές και μαθήτριες από 8 σχολικές μονάδες της Αχαΐας έχουν συμμετάσχει στη δράση, ζώντας για μία ημέρα ένα διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης, μακριά από οθόνες και κλειστές αίθουσες.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, άθλησης, συνεργασίας και τέχνης, ενώ αρκετές ομάδες παρακολουθούν και πρόγραμμα φιλοζωίας.



Το πρόγραμμα συνεχίζεται έως τις αρχές Ιουνίου με τη συμμετοχή και άλλων σχολικών ομάδων της Αχαΐας και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.