Πάτρα: «Λουκέτο» από την ΑΑΔΕ σε κατάστημα εστίασης στην Ηφαίστου

Αιφνιδιαστικός φορολογικός έλεγχος στον πεζόδρομο – Προσωρινή αναστολή λειτουργίας για φορολογικές παραβάσεις
Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας οδηγήθηκε κατάστημα εστίασης στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, στο κέντρο της Πάτρας, μετά από έλεγχο κλιμακίου της ΑΑΔΕ που εντόπισε φορολογικές παραβάσεις.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην αγορά της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές προχώρησαν στην επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή.
