Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: «Λουκέτο» από την ΑΑΔΕ σε κατάστημα εστίασης στην Ηφαίστου

Πάτρα: «Λουκέτο» από την ΑΑΔΕ σε κατάστη...

Αιφνιδιαστικός φορολογικός έλεγχος στον πεζόδρομο – Προσωρινή αναστολή λειτουργίας για φορολογικές παραβάσεις

Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας οδηγήθηκε κατάστημα εστίασης στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, στο κέντρο της Πάτρας, μετά από έλεγχο κλιμακίου της ΑΑΔΕ που εντόπισε φορολογικές παραβάσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικά στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην αγορά της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές προχώρησαν στην επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή.
 
 
 

Ειδήσεις Τώρα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Πώς έγινε η σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα που στοίχισε τη ζωή σε 74χρονο

Ξύλο μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο

Συνελήφθη πρώην παίκτης του Survivor: Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 14χρονο και τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζόδρομος Ηφαίστου ΑΑΔΕ Καταστήματα Εστίασης
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03b5\u03b6\u03cc\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03bf\u03c2 \u0397\u03c6\u03b1\u03af\u03c3\u03c4\u03bf\u03c5","\u0391\u0391\u0394\u0395 ","\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u0395\u03c3\u03c4\u03af\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2"]
832469
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις