Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας: Γιατί διοργανώνουν τα Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας- Βραβεύτηκαν για το 1ο

Την ίδια ώρα ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για το 2ο Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Πάτρα στις 18 Οκτωβρίου 2026.

Μάλιστα ο Σύλλογος τον Απρίλιο βραβεύτηκε για τη διοργάνωση αυτή στα FITNESS AWARDS 2026, αποσπώντας το τρίτο βραβείο στην κατηγορία «Events»

Μια πολυεπίπεδη διοργάνωση η οποία είχε στο επίκεντρο την άσκηση αποτέλεσε το 1ο τα Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποίησε στην Πάτρα τον περασμένο Οκτώβριο ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας.

Όπως επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θάνος Κονδύλης «το 1ο Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη θεσμική προσπάθεια συγκέντρωσης και δικτύωσης της κοινότητας του Fitness στη Δυτική Ελλάδα. Ο στόχος ήταν να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον κλάδο. Την απουσία δηλαδή ενός εξειδικευμένου περιφερειακού γεγονότος, που να συνδυάζει ενημέρωση, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και κοινή εκπροσώπηση των επαγγελματιών του fitness”.

To event χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες. Το συνεδριακό και το fitness event και σε αυτό το πρότυπο θα κινηθεί και η φετινή διοργάνωση.

Η συνεδριακή ενότητα θα πραγματοποιηθεί κατά τις πρωινές ώρες στο Συνεδριακό Κέντρο της Αγοράς Αργύρη, με τη συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών από τον χώρο της υγείας, της άσκησης και της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα θα αναδειχθούν ζητήματα όπως, η άσκηση ως εργαλείο πρόληψης και βελτίωσης της υγείας, οι σύγχρονες τάσεις και καινοτομίες στον χώρο του fitness, ο ρόλος των γυμναστηρίων στη σύγχρονη κοινωνία, η σύνδεση του αθλητισμού με την τοπική ανάπτυξη και οικονομία και η ψυχική υγεία και η συμβολή της άσκησης στην ποιότητα ζωής

Από το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες θα πραγματοποιηθεί το FITNESS EVENT, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Πάτρας, με ανοιχτή συμμετοχή για το κοινό. .Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, παρουσιάσεις σύγχρονων προγραμμάτων άσκησης, Live fitness sessions από καταξιωμένους instructors και γυμναστές. διαδραστικές δράσεις και μικρότερα events ,παρουσίες εταιρειών και συνεργατών του χώρου, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή του κοινού

Πέρυσι στο πλαίσιο του Fitness Event στην Αγίου Νικολάου, ο πεζόδρομος μετατράπηκε για λίγο σε ένα ανοικτό γυμναστήριο, όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονα προγράμματα γυμναστικής με τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτά και να δοκιμάζει τι του ταιριάζει.

Επιμέρους στόχοι της διοργάνωσης εξηγεί ο Θάνος Κονδύλης, ήταν «η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο, η ενημέρωση των επαγγελματιών για τις σύγχρονες τάσεις, κανονιστικά θέματα, επιχειρηματικές πρακτικές, η δικτύωση μεταξύ επαγγελματιών και εταιρειών του χώρου, καθώς και την ανάδειξη της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας σαν έναν ενεργό πυλώνα του χάρτη του ελληνικού fitness industry».

Παράλληλα υπήρχε και μια πρόκληση. «Η υλοποίηση ενός νέου θεσμού από το μηδέν και μάλιστα σε ένα κλάδο που δεν φημίζεται για την κουλτούρα συνεργασίας του».

Μια άλλη παράμετρος- στόχευση του Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας «είναι η επιθυμία μας να ανεβάσουμε τον πήχη και στις παρεχόμενες υπηρεσίες και παράλληλα να αναδείξουμε και την αξία της άσκησης και του ευ ζην», ενω στόχος είναι η διοργάνωση να αποτελέσει θεσμό.

Τη διοργάνωση του 1ου Fitness Μeeting Δυτικής Ελλάδας στήριξαν επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και το Επιμελητήριο Αχαΐας.

