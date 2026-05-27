Σόου Φουρνιέ στο δείπνο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Βούλα μετά την κατάκτηση της Euroleague

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Ολυμπιακού προς την κορυφή της Ευρώπης, όμως μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας των «ερυθρολεύκων», φρόντισε να κλέψει τις εντυπώσεις και εκτός παρκέ.

Ο Γάλλος σταρ χάρισε ένα ξεχωριστό σόου στο δείπνο της ομάδας στη Βούλα, δείχνοντας το κέφι και τη χαλαρή διάθεσή του μετά το Final Four του 2026.

Το γλέντι των «ερυθρολεύκων» μετά την Euroleague

Μετά τους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση της ομάδας μαζί με τις οικογένειές τους συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο στη Βούλα για ένα δείπνο σε οικογενειακό κλίμα.