Ξύλο μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο 14χρονος που δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο

Ο 14χρονος δέχθηκε κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη
Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5), στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 19.00 στην περιοχή της Τούμπας, όταν ένας 15χρονος επιτέθηκε σε 13χρονο. Στη συνέχεια φαίνεται ότι ενεπλάκησαν κι άλλα νεαρά άτομα με αποτέλεσμα ένας 14χρονος να δεχθεί χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στην πλάτη.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του 15χρονου, ενώ ο 14χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί.
Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη
Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor: Κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 14χρονο και τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του
Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Πώς έγινε η σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα που στοίχισε τη ζωή σε 74χρονο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr