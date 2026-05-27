Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τη Σοφία Ζαχαράκη

Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου λίγες ώρες πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για τους μαθητές, τις οικογένειες που βρίσκονται στο πλευρό τους και τους εκπαιδευτικούς, επισημάνθηκε ότι και στην Αχαΐα έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η απαραίτητη προετοιμασία για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου ζήτησε από την κα. Ζαχαράκη, να παραμείνει η Πάτρα στον σχεδιασμό του Υπουργείου για τη δημιουργία αθλητικού σχολείου, ενόψει της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, με αντίστοιχες δομές σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Όπως υπογραμμίστηκε, η περιοχή διαθέτει ισχυρή αθλητική παράδοση, σημαντικές διακρίσεις σε πολλά αθλήματα και μεγάλο αριθμό νέων αθλητών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνδυάζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική τους πορεία με τον αθλητισμό.

Συζητήθηκαν ακόμη οι πρωτοβουλίες που προωθεί η Κυβέρνηση για το νέο σχολείο και τη συνολική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής διαδικασίας, στην ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων και στο νέο σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, με στόχο ένα πιο λειτουργικό και αποδοτικό πλαίσιο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, η κα. Αλεξοπούλου δήλωσε:

«Η διαρκής ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με παρεμβάσεις που δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες και καλύτερες προοπτικές για τη νέα γενιά.

Είναι σημαντικό να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που να δίνει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να εξελίσσονται, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να ακολουθούν τους στόχους τους με περισσότερα εφόδια και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, βασική κατεύθυνση είναι να στηρίζονται έμπρακτα και οι νέοι που προσπαθούν να εναρμονίσουν τις σχολικές υποχρεώσεις με την αθλητική τους δραστηριότητα.

Θέλω, επίσης, να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν την Παρασκευή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καλή δύναμη στις οικογένειές τους, που τους στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν πιστοί συνοδοιπόροι τους. Πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή τους, που όμως δεν καθορίζει ούτε την αξία ούτε το μέλλον κανενός. Με πίστη στον εαυτό τους, συγκέντρωση και επιμονή, μπορούν να συνεχίσουν να διεκδικούν τα όνειρα και τους στόχους τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα».