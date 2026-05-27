Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Πώς έγινε η σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα που στοίχισε τη ζωή σε 74χρονο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 74χρονος οδηγός του οχήματος, Δ.Π., ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 21:30, η νταλίκα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με το ΙΧ το οποίο κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων στο όχημα.