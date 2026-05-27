Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Πώς έγινε η σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα που στοίχισε τη ζωή σε 74χρονο

Σε σοβαρή κατάσταση η 64χρονη συνεπιβάτις – Σε εξέλιξη η έρευνα της Τροχαίας για τις συνθήκες του δυστυχήματος στον κόμβο Κουβαρά
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιόνια οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 74χρονος οδηγός του οχήματος, Δ.Π., ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 64χρονη γυναίκα που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο.
Πώς έγινε το τροχαίο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 21:30, η νταλίκα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με το ΙΧ το οποίο κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων στο όχημα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου οδηγού και της συνεπιβάτιδας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 74χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, ενώ η 64χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Έρευνα για τα αίτια
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό.
