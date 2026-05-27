Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Πάτρας στα Παλαιά Σφαγεία

«Το λιμάνι της Πάτρας: Χρώματα και Ρίζες του Κόσμου» είναι ο τίτλος του Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ Πάτρας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαϊου και ώρες 09.00-12.30 στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) Αχαϊας και το ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και του Ο.Λ.ΠΑ.

Πρόκειται για μια δράση αφιερωμένη στο λιμάνι της Πάτρας ως τόπο ιστορικής μνήμης, επικοινωνίας και συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικοκινητικά δρώμενα, παρουσιάσεις μαθητικών δράσεων, έκθεση εικαστικών δημιουργιών και βιωματικά εργαστήρια.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 15 σχολικές μονάδες (δημοτικά και νηπιαγωγεία) της Αχαϊας, περισσότεροι από 400 μαθητές/τριες και 52 εκπαιδευτικοί.

Αναλυτικά συμμετέχουν:

3ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 13ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 15ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 18ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 32ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 41ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 54ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 59ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 60ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου, Νηπιαγωγείο Ψαθοπύργου, Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας και Δημοτικό Σχολείο Κ. Μαζαρακίου.