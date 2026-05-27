Ιάσονας Φωτήλας: Επίσκεψη στον Ξενώνα του Ιδρύματος "Ελπίδα"

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας επισκέφθηκε τον Ξενώνα του Ιδρύματος Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», όπου ενημερώθηκε για το σπουδαίο έργο που επιτελείται καθημερινά προς στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από την Πρόεδρο του Ιδρύματος, Αναστασία Μανωλοπούλου και ουσιαστική συζήτηση με τη διοίκηση και το προσωπικό του Ξενώνα σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης αυτής της τόσο σημαντικής δομής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συνομιλία με ωφελούμενους του Ξενώνα, οι οποίοι εξέφρασαν με λόγια καρδιάς την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαριστίες τους προς το προσωπικό και τη διοίκηση για τη φροντίδα, τη στήριξη και την ανθρώπινη αγκαλιά που τους προσφέρεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Το έργο που επιτελείται στον Ξενώνα αποτελεί παράδειγμα βαθιάς ανθρωπιάς, κοινωνικής ευαισθησίας και έμπρακτης αλληλεγγύης και αξίζει τη στήριξη όλων μας.