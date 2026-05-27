Μοσχάρι, όπως λέμε... χρυσός: Στα ύψη οι τιμές στα κρέατα - Ο «χάρτης» των αυξήσεων

Σε ανυποχώρητη μέγγενη έχει μετατραπεί η ακρίβεια για τους πολίτες, με τις τιμές ακόμα και στα βασικά είδη να «ροκανίζουν» τους μισθούς ήδη από τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Μια από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων που η τιμή τους αυξάνεται σταθερά με εκθετικό ρυθμό είναι το κρέας, προκαλώντας ολοένα και περισσότερη «ασφυξία» στα νοικοκυριά.

Χαρακτηριστικά, όπως παρουσίασε το OPEN και η εκπομπή «Limit Up»:

το μοσχάρι βρίσκεται στα 17-20 ευρώ το κιλό, σημειώνοντας αύξηση +25% από το 2025

το χοιρινό στα 6-9 ευρώ το κιλό, αύξηση που αντιστοιχεί στα +5% από το 2025

αρνί-κατσίκι στα 12-15 ευρώ το κιλό, δηλαδή +8% από το 2025

τα πουλερικά στα 4-6,5 ευρώ το κιλό, δηλαδή +3,5% από το 2025



Ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές «χρυσαφιού» που έχει αγγίξει το μοσχάρι, ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου Κώστας Λίτσας δήλωσε στην εκπομπή: «Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι, έχει παγιωθεί στα 20 ευρώ, εκεί θα μείνει. Μπορεί να πέσει στα 19 ευρώ, αλλά κάτω από εκεί δεν θα το ξαναδούμε το μοσχάρι».

«Οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν»

Για αυτό το ράλι αυξήσεων, η διδάσκουσα Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Δάφνη Γρηγοριάδη, υπογράμμισε πως: «Όλο αυτό οφείλεται στον αυξημένο πληθωρισμό και κυρίως στην αύξηση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, το οποίο αναπόφευκτα θα φτάσει στους καταναλωτές. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλη ήταν στο 5,4%, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λέει ότι θα αυξήσει τα επιτόκια προκειμένου να κρατήσει ανάχωμα σε αυτόν τον πληθωρισμό».

«Βέβαια, καθώς πρόκειται για έναν πληθωρισμό κόστους, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό η αύξηση των επιτοκίων όπως αν έχεις έναν πληθωρισμό άλλου είδους (λ.χ. ζήτησης-προσφοράς). Άρα, η κίνηση θα είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θα ανακουφιστούν τα νοικοκυριά τόσο - από την έννοια ότι δεν θα δούμε τη συγκράτηση των τιμών στο βαθμό που περιμένουμε», πρόσθεσε.

Τέλος, προσυπογράφοντας τη δήλωση του κ. Λίτσα για την παγίωση της τιμής του μοσχαριού, η κα Γρηγοριάδη σχολίασε: «Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε πως οι αυξήσεις στις τιμές ήρθαν για να μείνουν. Δεν θα επιστρέψουν οι τιμές στα τρόφιμα στα επίπεδα που ξέραμε κάποτε, γι' αυτό και πρέπει να βρεθεί μια λύση να μετριαστούν αυτές οι αυξήσεις - κυρίως μάλιστα στον τομέα της ενέργειας, γιατί αυτή είναι η "ρίζα του κακού"».