Καύσωνας στην Ευρώπη: «Βράζουν» Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι

Ασφυκτικές συνθήκες στο μετρό του Λονδίνου και στη γαλλική πρωτεύουσα

Στον… φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» να προκαλεί πρωτοφανείς καύσωνες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Οι δύο χώρες θρηνούν 11 νεκρούς που σχετίζονται με τον ακραίο καύσωνα αυτών των ημερών, ενώ άλλοι 10 πολίτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους επιστήμονες να καταγράφουν θερμοκρασίες -ρεκόρ όλων των εποχών σε αυτό το πρώιμο κύμα ζέστης και το κοινό να αναρωτιέται: αν «ψηνόμαστε» από τώρα, τι θα γίνει το καλοκαίρι; Οι ειδικοί λένε ότι η Γηραιά Ήπειρος μοιάζει να έχει «καπακωθεί» από μια «κατσαρόλα» αερίων, που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Άλλοι επιστήμονες εξηγούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρύπανση έχει δημιουργήσει μια αόρατη «κουβέρτα» από πάνω μας, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη. Και όλοι τους, προειδοποιούν ότι πολίτες και υποδομές είναι ανέτοιμοι γι’ αυτό που έρχεται πολύ γρηγορότερα απ’ ό,τι περίμεναν…

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The U.K. smashed a century-old temperature record for the second time in 24 hours on Tuesday as a spring heat wave continued to scorch parts of Western Europe, triggering government warnings about risks to life. Several drownings were reported in Britain and France as people… <a href="https://t.co/LrRjchTpiz">pic.twitter.com/LrRjchTpiz</a></p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/2059398100448387123?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στην ασυνήθιστη από καύσωνες Μεγάλη Βρετανία, η ζέστη είναι τέτοια που ο διευθυντής του Κέντρου Κλιματικών Ερευνών Icarus στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας, Πίτερ Θορν, αρκείται στο να τη χαρακτηρίσει «τόσο τρελή που το μυαλό δε μπορεί να τη συλλάβει». Ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς στο Λονδίνο. Σαν να μη φτάνει το γεγονός ότι αυτή είναι η υψηλότερη (και μάλιστα κατά 2 βαθμούς από την προηγούμενη) θερμοκρασία που έχει καταγραφεί οποιονδήποτε Μάιο στην ιστορία της, η βρετανική πρωτεύουσα έζησε για πρώτη φορά και το φαινόμενο της τροπικής νύχτας. Για περισσότερες από μία νύχτες, δηλαδή, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς Κελσίου σε κανένα σημείο του 24ωρου. Άνθρωποι και μηχανές στο Λονδίνο ήδη βρίσκονται στα όριά τους, για θερμοκρασίες που ακόμα και για το καλοκαίρι είναι ακραίες για την πόλη. Αρκεί να σκεφτεί ότι κατά μέσο όρο, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφεται στο Λονδίνο δεν ξεπερνά τους 20 βαθμούς. Οι 35 που καταγράφονται στα διασημότερα πάρκα της πόλης είναι «too much», αφού πλησιάζουν το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών για το Ηνωμένο Βασίλειο, τους 36,7 Κελσίου, που κρατούσε από το 1911 και καταρρίφθηκε τελευταία φορά από τους 40,3 βαθμούς Κελσίου του 2022. Στο «tube», το διάσημο μετρό του Λονδίνου, δεν υπάρχει κλιματισμός στους χώρους αναμονής και τους συρμούς, με συνέπεια ο κόσμος που το χρησιμοποιεί να υποφέρει. Οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια πλέον είναι πιο συχνές, από «συμβάντα» με συρμούς που καθυστερούν επειδή «παρατηρούνται καπνοί», δηλαδή υπερθερμαίνονται.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">London swelters as a heat dome grips parts of the UK and northwestern Europe <a href="https://t.co/TBu8Gh7j27">pic.twitter.com/TBu8Gh7j27</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/2058845528990048649?ref_src=twsrc%5Etfw">May 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κλιματιστικά δεν υπάρχουν ούτε στα σπίτια και μάλιστα εκτιμάται ότι μόλις ένα 5% των σπιτιών του Λονδίνου έχουν air condition, ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό με μόνωση που να μπορεί να κρατήσει έξω τη ζέστη. «Η χώρα μας χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια», λέει το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ζήτηση για νερό οδήγησε σε εκτεταμένες διακοπές της υδροδότησης στη νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ στο όρος Arthur’s Seat, κοντά στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ξέσπασε πυρκαγιά. Στην Ιρλανδία, το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας έσπασε κατά 1 βαθμό Κελσίου, που θεωρείται «νορμάλ» για τα επιστημονικά δεδομένα και μάλλον είναι «τίποτα» μπροστά στους περίπου 15 (15,1 για την ακρίβεια) βαθμούς του Λονδίνου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">? People in France are starting to die because of the extreme heat<br><br>At least five people drowned while trying to cool off by swimming.<br><br>Several other deaths were linked to heatstroke, including during amateur running events.<br><br>In some parts of France, temperatures in May exceeded… <a href="https://t.co/2maccX2T2Y">pic.twitter.com/2maccX2T2Y</a></p>— NEXTA (@nexta_tv) <a href="https://twitter.com/nexta_tv/status/2059204141831098739?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Για τους Βρετανούς, οι θερμοκρασίες αυτές προκαλούν απόγνωση, καθώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και κάτι από το οποίο ούτε ξέρουν, ούτε έχουν τρόπο να προστατευθούν. Όχι ότι ο καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία και οι υψηλότατες θερμοκρασίες για το συνήθως θερμό Παρίσι, αντέχονται. Τους 39 έφτασε ο υδράργυρος στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα, οι πολίτες κατευθύνονται σε σχεδόν αλλόφρονα κατάσταση σε υδάτινους όγκους προκειμένου να δροσιστούν, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί και σε εκρηκτική αύξηση των πνιγμών. Και στη Γαλλία έχουν καταγραφεί θάνατοι από το κύμα καύσωνα -στους επτά τους προσδιορίζει η κυβέρνηση της χώρας «είτε έμμεσα είτε άμεσα συνδεόμενοι με τις υψηλές θερμοκρασίες». Οι πέντε είναι από πνιγμό και οι υπόλοιποι από τις συνέπειες της ζέστης σε ανθρώπους που αθλούνταν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Four teenagers have drowned in open water amid heatwave conditions in the UK.<br><br>The deaths prompted the Royal National Lifeboat Institution to warn of the "very real risk" of swimming in open water during the heatwave.<a href="https://twitter.com/lottyleeming?ref_src=twsrc%5Etfw">@LottyLeeming</a> reports <br><br>Read more: <a href="https://t.co/Xqzo6D2Lad">https://t.co/Xqzo6D2Lad</a> <a href="https://t.co/RNf9x55orw">pic.twitter.com/RNf9x55orw</a></p>— Sky News (@SkyNews) <a href="https://twitter.com/SkyNews/status/2059384459334410588?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>