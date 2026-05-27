Αγρότης χάρισε... 12 τόνους πατάτες, πώς αποφάσισε να δώσει 540 σακιά δωρεάν

Μόνο μέσα σε μία ημέρα κατάφερε να δωρίσει μισό τόνο πατάτες σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση βρέθηκε ένας αγρότης στο Κέιμπριτζσαϊρ της Αγγλίας, όταν μια εμπορική παραγγελία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, αφήνοντάς τον με 12 τόνους πατάτες έτοιμες προς διάθεση και χωρίς αγοραστή. Ο Λουκ Άμπλιτ, τέταρτης γενιάς αγρότης που καλλιεργεί πατάτες, ζαχαρότευτλα και κριθάρι στη φάρμα του στο Ράμσεϊ, είχε ετοιμάσει 540 σακιά πατάτες για να τα παραδώσει σε επιχείρηση fish and chips. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η παραγγελία ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας την παραγωγή του ήδη συσκευασμένη και κοντά στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η οικονομική ζημιά είχε ήδη γίνει, με αποτέλεσμα να επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση: «Έχω ήδη χάσει χρήματα, οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι καλό από κάτι κακό και να τις δωρίσω σε τράπεζες τροφίμων».

Farmer Luke (@Ondaintreefarm) April 27, 2026: "Busy week this week! I've got to get some more box's for the posted potatoes, also get the seed out of the could store and pick up a band new verity! Planted them, bag some more up! And we have a load of donated potatoes going out! If you do know of any charity or food…"

Ο Λουκ Άμπλιτ εξήγησε ότι η χρονιά δεν ήταν καλή για την καλλιέργεια πατάτας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, μεταξύ των οποίων και η υπερπροσφορά στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που προμηθεύει αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη. «Τα έξοδα έχουν αυξηθεί – ηλεκτρικό ρεύμα, φόροι, μισθοί – όλα έχουν ανέβει», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τελικά σε μείωση της κατανάλωσης. «Ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει τόσο συχνά fish and chips», σημείωσε, περιγράφοντας μια γενικότερη τάση που επηρεάζει την αγορά. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο ίδιος είχε στραφεί και στις πωλήσεις μέσω social media, παραδίδοντας προϊόντα απευθείας σε πελάτες σε περιοχές όπως το Πίτερμπορο, το Χάντινγκτον και το Φένλαντ. Όπως είπε, διαθέτει εκατοντάδες πελάτες και πουλά πατάτες σε σακιά των 25, 12,5 και 5 κιλών.

Farmer Luke (@Ondaintreefarm) April 24, 2026: "The second load of donated potatoes are heading out to help the family's and people of manea there open Wednesday 9:30am-12pm thanks to all the volunteers at FACT - Community Hub incorporating Community Fridge. Email Farmerlukeshop@gmail.com if your would like some donating to…"