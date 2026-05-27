Αγρότης χάρισε... 12 τόνους πατάτες, πώς αποφάσισε να δώσει 540 σακιά δωρεάν

Μόνο μέσα σε μία ημέρα κατάφερε να δωρίσει μισό τόνο πατάτες σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς
Αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση βρέθηκε ένας αγρότης στο Κέιμπριτζσαϊρ της Αγγλίας, όταν μια εμπορική παραγγελία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, αφήνοντάς τον με 12 τόνους πατάτες έτοιμες προς διάθεση και χωρίς αγοραστή.
Ο Λουκ Άμπλιτ, τέταρτης γενιάς αγρότης που καλλιεργεί πατάτες, ζαχαρότευτλα και κριθάρι στη φάρμα του στο Ράμσεϊ, είχε ετοιμάσει 540 σακιά πατάτες για να τα παραδώσει σε επιχείρηση fish and chips. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η παραγγελία ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας την παραγωγή του ήδη συσκευασμένη και κοντά στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
Όπως δήλωσε ο ίδιος, η οικονομική ζημιά είχε ήδη γίνει, με αποτέλεσμα να επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση: «Έχω ήδη χάσει χρήματα, οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι καλό από κάτι κακό και να τις δωρίσω σε τράπεζες τροφίμων».
Ο Λουκ Άμπλιτ εξήγησε ότι η χρονιά δεν ήταν καλή για την καλλιέργεια πατάτας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, μεταξύ των οποίων και η υπερπροσφορά στην Ευρώπη.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που προμηθεύει αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη. «Τα έξοδα έχουν αυξηθεί – ηλεκτρικό ρεύμα, φόροι, μισθοί – όλα έχουν ανέβει», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό οδηγεί σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τελικά σε μείωση της κατανάλωσης.
«Ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει τόσο συχνά fish and chips», σημείωσε, περιγράφοντας μια γενικότερη τάση που επηρεάζει την αγορά.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο ίδιος είχε στραφεί και στις πωλήσεις μέσω social media, παραδίδοντας προϊόντα απευθείας σε πελάτες σε περιοχές όπως το Πίτερμπορο, το Χάντινγκτον και το Φένλαντ. Όπως είπε, διαθέτει εκατοντάδες πελάτες και πουλά πατάτες σε σακιά των 25, 12,5 και 5 κιλών.
Αποφάσισε να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη
Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, ο αγρότης αποφάσισε να αξιοποιήσει την παραγωγή του βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. Μόνο μέσα σε μία ημέρα, την Παρασκευή, κατάφερε να δωρίσει μισό τόνο πατάτες σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
Ο ίδιος τόνισε ότι επιλέγει προσεκτικά πού θα καταλήξουν οι δωρεές του, καθώς δέχθηκε και αιτήματα από άτομα που ήθελαν να τις πάρουν δωρεάν για να τις μεταπωλήσουν. «Προσπαθώ να τις δώσω σε πραγματικές φιλανθρωπικές οργανώσεις», ανέφερε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θετική, με πολλές οργανώσεις να επικοινωνούν μαζί του, κάτι που του δίνει ικανοποίηση. «Είναι ωραίο να νιώθεις ότι βοηθάς πολύ κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, η συνολική εικόνα για τον αγροτικό τομέα παραμένει δύσκολη. Ο Λουκ Άμπλιτ, που δραστηριοποιείται στον χώρο τα τελευταία 12 χρόνια, παραδέχεται ότι οι μεγάλες παραγγελίες έχουν μειωθεί σημαντικά από τον Δεκέμβριο, ενώ η συγκεκριμένη ακύρωση ήταν μόλις η δεύτερη που είχε λάβει σε πέντε μήνες.
«Η γεωργία αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας καλός κλάδος», σημείωσε, τονίζοντας ότι η πίεση αυξάνεται συνεχώς. Μάλιστα, όπως είπε, η πραγματικότητα διαφέρει από την εικόνα που έχει ο κόσμος: «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι αγρότες είναι πλούσιοι, αλλά εγώ είμαι το αντίθετο».
