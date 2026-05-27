Κρήτη: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν η μητέρα της 3χρονης και ο Πακιστανός σύντροφός της

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι στο ΠΑΓΝΗ

Ενώ η τρίχρονη από την Κρήτη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση, νέες πληροφορίες που αφορούν τη μητέρα της και τον σύντροφό της, έρχονται στο φως. Τόσο η μητέρα όσο και ο Πακιστανός σύντροφός της, έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν ενώ φέρεται να χρησιμοποιούν πάνω από μια ταυτότητες για να κυκλοφορούν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, η μητέρα της τρίχρονης όταν πήγε στο νοσοκομείο το κοριτσάκι έδωσε κάποια στοιχεία τα οποία όμως δεν είναι τα δικά της. Ενώ η δεύτερη ταυτότητα φέρεται να ταυτίζεται με το πρόσωπο της και να συμπίπτει σε ορισμένα στοιχεία με αυτά που δήλωσε στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία που ταυτίζονται είναι το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης.

«Ένα παιδί έχουν» λέει ο αδερφός του Πακιστανού

Ο αδερφός του 27χρονου Πακιστανού, μίλησε στην εκπομπή Live News και παραδέχθηκε πως εκείνος ήταν που έβγαλε το εισιτήριο για την Αθήνα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος προσπάθησε να ξεγελάσει τις Αρχές, και εξέδωσε εισιτήριο για την Αθήνα, προκειμένου να πιστέψουν πως δεν θα βρίσκεται στην Κρήτη. «Ένα παιδί έχουν μαζί, όταν την γνώρισε είχε τρία παιδιά. Μου είπε ότι εκείνος πήγε για δουλειά και τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και του είπε η μικρή δεν μίλαγε και πως κουνούσε μόνο τα χέρια και τα πόδια και να πάει για να την πάνε στο νοσοκομείο. Αυτός πήγε. Η γυναίκα του είπε πως τον ψάχνει η αστυνομία και αυτός φοβήθηκε. Του έβγαλα εγώ εισιτήριο για την Αθήνα. Φοβήθηκε ότι θα τον πιάσουν γιατί δεν έχει χαρτιά. Εμείς μάθαμε την επόμενη μέρα τι έχει συμβεί και πως έχει χτυπήσει η μικρή το κεφάλι. Τον ρώτησα τι έκανε εκείνος. Αυτός απάντησε ότι πήγε για δουλειά και μετά γύρισε και είδε τι έχει συμβεί και πως δεν έχει κάνει τίποτα» ανέφερε ο αδερφός του 27χρονου.

Πλούσιο ποινικό παρελθόν

Τόσο ο 27χρονος όσο και η 25χρονη φέρονται να έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο 27χρονος Πακιστανός βαρύνεται με κατηγορίες για:

- 04-2024 βιασμός κατά συναυτουργία και οπλοχρησία

- 06-2024 κλοπή κατά συναυτουργία

- 11-2024 κλοπή κατά συναυτουργία

- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία

- 12-2024 κλοπή κατά συναυτουργία

- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία με σωματική βλάβη

- 02-2025 δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία

- 03-2025 ενδοοικογενειακή βία

- 04-2025 περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, εξύβριση

- 05-2025 αρπαγή ανηλίκων Η 25χρονη μητέρα κατηγορείται για: - 2021 σωματικές βλάβες

- 2023 νόμος περί ναρκωτικών

- 2023 εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης χωρίς υγειονομική κάρτα

- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση

- 12-2024 ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και εξύβριση

- 02-2025 ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση

- 02-2025 ενδοοικογενειακή βία Διαφορετικό προφίλ στα social media

Αν και ο 27χρονος Πακιστανός φέρεται να είναι ένας εργάτης γης χωρίς οικονομική επιφάνεια, τα προφίλ του στα social media δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Φωτογραφίες με δεσμίδες χρήματα, βίντεο να οδηγεί ακριβά αυτοκίνητα και να κάνει βουτιές σε πισίνες είναι μερικά από τα στιγμιότυπα τα οποία έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους αλλά δεν συνάδουν με τη ζωή την οποία φέρεται να ζούσε στην πραγματικότητα. Το παράπηγμα που ζούσαν

Η μητέρα, ο σύντροφός της και τα παιδιά ζούσαν σε ένα ξύλινο παράπηγμα με διαστάσεις 1,5 μέτρο πλάτος και 2,5 μέτρα μήκος. Το παράπηγμα, όπως φαίνεται και στα πλάνα, εκτός από ένα ράντσο, έχει μια κουβέρτα, ένα σεντόνι, ένα μαξιλάρι, μια κατσαρόλα ενώ σε ένα καφάσι τοποθετημένο σε μια άκρη υπήρχαν μέσα κάποια φαγώσιμα.

Διοικητής νοσοκομείου Χανίων: «Δεν έχουν αναζητήσει τη μαμά τους και τον μπαμπά τους τα παιδιά»

Τα παιδιά της 25χρονης Ρομά συνεχίζουν να βρίσκονται στο ΠΑΓΝΗ. Εκτός από την 3χρονη η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται, και τα άλλα 3 παιδιά της φιλοξενούνται στο νοσοκομείο. Όπως ανέφερε στην κάμερα του Mega, ο Διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας τα παιδιά δεν έχουν αναζητήσει τη μαμά και τον μπαμπά τους. «Πριν λίγο ήμουν μαζί τους. Πήγαμε μαζί στην παιδική χαρά. Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα. Είναι χαρούμενα από την πρώτη στιγμή γιατί αφενός έλαβαν στοργή και ζεστασιά από τα στελέχη μας και από το Χαμόγελο του Παιδιού. Από την άλλη αυτό που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο είναι πως ούτε μια μέρα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα δεν έχουν ψελλίσει τη λέξη μαμά ή τη λέξη μπαμπά. Δεν τους έχουν αναζητήσει» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Μπέας.