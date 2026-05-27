Πατάτες για κάθε χρήση: Τα μυστικά για τηγάνι, φούρνο και βελούδινο πουρέ

Οι πατάτες είναι από τα πιο αγαπημένα υλικά της ελληνικής κουζίνας, καθώς μαγειρεύονται με διάφορους τρόπους και, επιπλέον, συνοδεύουν άψογα ένα πιάτο με κρέας, ψάρι ή πουλερικά.

Είναι όμως όλες οι πατάτες κατάλληλες για κάθε τρόπο μαγειρέματος; Η απάντηση είναι όχι. Δεν κάνουν όλες για κάθε συνταγή. Η ποικιλία, το σχήμα και η περιεκτικότητα σε άμυλο καθορίζουν το πώς θα τις μαγειρέψουμε, ώστε να έχουμε ένα νόστιμο αποτέλεσμα.

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αρκετές ποικιλίες, πολλές από τις οποίες καλλιεργούνται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ σημαντικές ποσότητες εισάγονται από την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Κύπρο, αφού η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Πατάτες για τηγάνι και φούρνο

Για τηγανητές πατάτες, αλλά και για πατάτες φούρνου, προτιμώνται κυρίως μακρόστενες και κιτρινόσαρκες ποικιλίες με σχετικά χαμηλή υγρασία, καθώς γίνονται τραγανές εξωτερικά και παραμένουν μαλακές στο εσωτερικό. Από τις πιο γνωστές ποικιλίες είναι οι Spunta, Agria, Liseta και Marabel, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στην οικιακή κουζίνα όσο και στην εστίαση.

Οι ποικιλίες αυτές καλλιεργούνται σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Θήβα, η Μεσσηνία και η Αχαΐα, που είναι γνωστές για την πρώιμη παραγωγή τους, ενώ σημαντική είναι και η καλλιέργεια σε περιοχές με ιδιαίτερα ευνοϊκό μικροκλίμα και έδαφος, όπως το Νευροκόπι, η Νάξος και η Κοζάνη. Παράλληλα, μεγάλες ποσότητες πατάτας εισάγονται και από την Κύπρο για να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.