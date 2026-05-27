ΑΑΔΕ: Πρεμιέρα θερινών εφόδων από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Από το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού ξεκινά εφέτος η επιχείρηση της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής για τη θερινή περίοδο, με περισσότερους από 50.000 ελέγχους να προγραμματίζονται σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς υψηλής ζήτησης.

Η στρατηγική στηρίζεται πλέον στην αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης, αλγόριθμων ΑΙ και άλλων ψηφιακών εργαλείων (google maps κλπ), με χρήση tablets και, όπου απαιτείται, drones για την υποστήριξη των ελέγχων στο πεδίο.

Ο συντονισμός των εφόδων γίνεται σε πραγματικό χρόνο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, όπου θα συγκεντρώνονται πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των ελέγχων. Οι έλεγχοι κατευθύνονται βάσει ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). Μέσω αλγοριθμικών μοντέλων εντοπίζονται επιχειρήσεις με αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας, κυρίως σε κλάδους όπως εστίαση, μπαρ και λιανική, με έμφαση σε μη έκδοση αποδείξεων και μη απόδοση ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν και αιφνιδιαστικές επιτόπιες επαληθεύσεις, με περιπτώσεις όπου οι ελεγκτές κινούνται σαν πελάτες πριν αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση αποδείξεων και η λειτουργία των POS σε διασύνδεση με την ΑΑΔΕ.

Έλεγχοι… με αποδείξεις!

Οι ελεγκτές θα εστιάσουν κυρίως σε καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια ή άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ.

Στην «καρδιά» των ελέγχων αυτών βρίσκεται το σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣLive». Οι ελεγκτές, με φορητές συσκευές και online σύνδεση στα συστήματα της ΑΑΔΕ, ελέγχουν:

- αν οι αποδείξεις που εκδίδει το κατάστημα είναι γνήσιες

- τι τζίρο εσόδων δήλωνε μέχρι την προηγούμενη μέρα, πριν τον επισκεφθούν οι ελεγκτές

- αν έχει διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και αποδείξεων στην πλατφόρμα myDATA

- τους προμηθευτές των προϊόντων που διαθέτει (πχ α' ύλες, ποτά, καύσιμα, κινητά τηλέφωνα), σε τι τιμές τα αγόρασε και με τι περιθώρια κέρδους εμπορεύεται.

Επιπλέον οι ελεγκτές θα γνωρίζουν:

- αν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παρελθόν σε παραβάσεις και τι είδους (πχ λαθρεμπορία, πλαστά ή εικονικά κλπ)

- αν παραλείπει να αποδίδει ΦΠΑ, ΕΦΚ και φόρους εισοδήματος, ή χρωστά και δεν πληρώνει την εφορία ενώ πραγματοποιεί καθημερινά εισπράξεις χιλιάδων ευρώ στο ταμείο της.

Στο τέλος της «επίσκεψης», οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα αφήνουν και… απόδειξη που θα την κοινοποιούν στον ελεγχόμενο, εκδίδοντας σημείωμα που θα αναφέρει όλα τα αποτελέσματα του ελέγχου. Με βάση αυτά θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα α λα καρτ, ανάλογα με τις παραβάσεις:

- 48 ώρες άμεσα, αν διαπιστωθεί μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση άνω των 10 παραστατικών πώλησης, ή εάν, ανεξαρτήτως πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

- 96 ώρες σε περίπτωση υποτροπής (νέα παράβαση με τουλάχιστον 3 παραστατικά) εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους.

- 10 ημέρες κάθε φορά που διαπιστώνεται εκ νέου η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών εντός 2 φορολογικών ετών.

- Επιπλέον 10 ημέρες σε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας (σπάσιμο σφράγισης).