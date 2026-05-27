Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Τα μέλη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ανεβαίνουν ξανά στην έδρα έπειτα από ένα μήνα διακοπής των συνεδριάσεων, ώστε να επέλθουν νέες τεχνικές βελτιώσεις στην αίθουσα.

Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν και αυτό είναι το δεύτερο «λίφτινγκ» που επέφερε στην αίθουσα του «Γαιόπολις» το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου.

Πλέον ο χώρος όπου διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία ανέρχεται σε 452 τ.μ., από τα 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση. Με τις νέες βελτιώσεις ο αριθμός των θέσεων κοινού και δικηγόρων αυξήθηκε κατά 100.

Σήμερα είναι η 6η συνεδρίαση του δικαστηρίου και η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις αγορεύσεις συνηγόρων των κατηγορούμενων επί των δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας. Από αυτές ξεχωρίζει η δήλωση που υπέβαλλε το Ελληνικό Δημόσιο δια του υπουργείου Μεταφορών για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 4 πρώτων κατηγορούμενων, ήτοι του Βασίλειου Σαμαρά σταθμάρχη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, Δημητρίου Νικολάου προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, Κωνσταντίνου Παυλόπουλο σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και Παναγιώτη Χαμηλό, σταθμάρχη στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

Η Νομική Σύμβουλος του Κράτους που υπέβαλλε τη δήλωση στο ακροατήριο για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του υπουργείου Μεταφορών, είχε επισημάνει στη σχετική τοποθέτησή της στο δικαστήριο πως η ηθική βλάβη του Δημοσίου από τις πράξεις και τις παραλείψεις των τεσσάρων παραπάνω κατηγορούμενων «συνίσταται στην προσβολή της εμπιστοσύνης τους πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και στη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και σε τυχόν περιουσιακή ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με τις διερευνώμενες πράξεις».

Επιπλέον, κατά το Ελληνικό Δημόσιο, από τις πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους προκύπτει «σοβαρή προσβολή του έννομου αγαθού της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ηθική βλάβη του ελληνικού δημοσίου, ως φορέα ευθύνης οργάνωσης, εποπτείας και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος και υλικές ζημιές του Ελληνικού Δημοσίου, κυρίου του τροχαίου υλικού, αλλά και το σιδηροδρομικού δικτύου και υποδομής». Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο και τη Νομική Σύμβουλο του Κράτους που το εκπροσώπησε στο δικαστήριο, «είχαν την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να βρίσκονται κατά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στο σταθμαρχείο Λάρισας, να ασκούν τα καθήκοντά τους προσήκοντος και με τη δέουσα επιμέλεια διασφαλίζοντας την ασφαλή χάραξη, καθοδήγηση και παρακολούθηση της πορείας των δύο αμαξοστοιχιών». Παρά ταύτα, «προέβησαν σε σωρεία πράξεων ή και παραλείψεών οι οποίες έθεσαν σε κίνηση την αιτιώδη διαδρομή που οδήγησε στην πρόσκρουση των δυο αμαξοστοιχιών».

Ήδη, ωστόσο, σωρεία αντιρρήσεων κατά της παραπάνω δήλωσης υπέβαλλε δια του συνηγόρου του Θέμη Σοφού ο κατηγορούμενος Δημήτριος Νικολάου. Ο συνήγορος του προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, προανήγγειλε και κατάθεση μήνυσης του εντολέα του σε βάρος του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κων. Κυρανάκη για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της ψευδούς καταμήνυσης. Επίσης ο ίδιος κατηγορούμενος επιφυλάχθηκε να υποβάλλει διά του συνηγόρου του και δήλωση υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή στην ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άρειο Πάγο.

Ζητώντας την απόρριψη της δήλωσης υποστήριξης της κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου ως μη νόμιμης, αβάσιμης και απαράδεκτης, ο κ. Σοφός είχε επισημάνει ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας «προκύπτει ότι η επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία με παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους δημιούργησαν τον αιτιώδη μηχανισμό του αποτελέσματος» δηλαδή τη σύγκρουση των δυο τρένων κατά την οποία χάθηκαν 57 ζωές. «Το Ελληνικό Δημόσιο δια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι αποκλειστικά υπαίτιο για την πρόκληση του εγκληματικού αποτελέσματος του θανάτου και του τραυματισμού συμπολιτών μας, καθώς άσκησε πλημμελώς την εποπτική του αρμοδιότητα σε θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας και συνέβαλε αιτιωδώς δια της παράνομης αυτής παράλειψης στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, ενώ τούτο μπορούσε να αποτραπεί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σοφός.

Κατά της δήλωσης του Ελληνικού Δημοσίου έχουν στραφεί όμως και συνήγοροι συγγενών θυμάτων. Ενδεικτικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε υποστηρίξει ότι η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται για πρώτη φορά τώρα (σ.σ. δεν είχε υποβληθεί από την ανάκριση) και είναι αποσπασματική καθώς στρέφεται κατά τεσσάρων μόνο εκ των 36 κατηγορούμενων. «Καταβάλλεται προσπάθεια να στοχοποιηθούν τέσσερις εκ των κατηγορούμενων και βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργιώδης προσπάθεια προκειμένου να τη γλυτώσουν κατηγορούμενοι που συνδέονται με τη κυβέρνηση και προστατεύονται από αυτή», είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου και δήλωσε ότι και εκείνη για λογαριασμό των συγγενών των θυμάτων που εκπροσωπεί θα προβάλλει αντιρρήσεις στη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αντιρρήσεις έχουν προβληθεί επίσης - και αναμένεται να συνεχίσουν να προβάλλονται - και για την δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων αλλά και του συνδικαλιστικού σωματείου των μηχανοδηγών «Έλξις». Τον τελικό πάντως λόγο για το αν οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν δεκτές ή όχι τον έχει το δικαστήριο.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση οι επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της δίκης τις οποίες έκανε γνωστές η έδρα είναι για τις 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου.