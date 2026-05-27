Συνταγή για εύκολα τσούρος στον φούρνο

Τα τσούρος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκίσματα της ισπανικής και λατινοαμερικάνικης κουζίνας.

Τα αγαπάμε για το τραγανό εξωτερικό τους και τη μαλακή, αφράτη καρδιά τους.

Παραδοσιακά τηγανίζονται και σερβίρονται ζεστά, πασπαλισμένα με ζάχαρηκαι κανέλα ή συνοδευόμενα από παχύρευστη λιωμένη σοκολάτα για βούτηγμα.

Σε αυτή την πιο σύγχρονη και εύκολη εκδοχή, παραλείπουμε το τηγάνισμα και χρησιμοποιούμε έτοιμη σφολιάτα για να δημιουργήσουμε «τσούρος» στον φούρνο.

Γλιτώνουμε τον κόπο και τη λιπαρότητα του τηγανιού και έχουμε ένα γλυκό στα γρήγορα.

Εύκολα τσούρος στον φούρνο

Υλικά:

1 φύλλο σφολιάτας (περίπου 250 γρ.), αποψυγμένο αλλά κρύο

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

5 γρ. κανέλα τριμμένη

1 γρ. αλάτι

60 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας και το κόβουμε κατά μήκος στη μέση. Στη συνέχεια, κόβουμε κάθε κομμάτι σε 8 λωρίδες, δημιουργώντας συνολικά 16 μπαστουνάκια.

Με ένα κοφτερό μαχαίρι, χαράζουμε ελαφρά κάθε λωρίδα κατά μήκος 3–4 γραμμές, χωρίς να κόψουμε μέχρι κάτω. Αυτό βοηθά να δημιουργηθεί πιο τραγανή υφή.

Τοποθετούμε τις λωρίδες στο ταψί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Αν η σφολιάτα έχει μαλακώσει πολύ, τη βάζουμε στο ψυγείο για 10 λεπτάώστε να σφίξει ξανά.

Ψήνουμε για 10–12 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να πάρουν χρυσαφένιοχρώμα.

Στο μεταξύ, ανακατεύουμε σε ένα μπολ τη ζάχαρη, την κανέλα και το αλάτι. Σε ένα δεύτερο μπολ λιώνουμε το βούτυρο.

Μόλις τα «τσούρος» βγουν από τον φούρνο και είναι ακόμη ζεστά, τα βουτάμε γρήγορα στο λιωμένο βούτυρο και στη συνέχεια τα κυλάμε στο μείγμα ζάχαρης–κανέλας.

Μεταφέρουμε σε πιατέλα και σερβίρουμε αμέσως.

Απολαμβάνουμε τα τσούρος ζεστά, μόνα τους με την κανελοζάχαρη ή με λιωμένη σοκολάτα, πραλίνα φουντουκιού ή σάλτσα καραμέλα.

πηγή newsit.gr