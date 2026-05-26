Να μ’ αγαπάς- spoiler: Η φιλία της Έλλης και της Ζωής δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά

Τι θα γίνει στα επόμενα επεισόδια
Ανατροπές και εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη (27-28/05/2026) στις 20:00, μέσα από τη συχνότητα του Alpha.
Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026
Επεισόδιο 117: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος επιστρέφουν από το Λονδίνο, η εγχείρηση πέτυχε. Στο Ναύπλιο όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει: ο Μιχάλης έχει εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή είναι σε κατάσταση σοκ. Η Έλλη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης την χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τη Ζωή και νιώθει βαθιά προδομένη. Η φιλία της με τη Ζωή δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά.
Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
Επεισόδιο 118: Ο Μιχάλης ζητά να δει τα παιδιά του. Η οικογένεια σπάει στα δύο. Ο Λευτέρης, αποδυναμωμένος ακόμα από την επέμβαση, ακούει την εκδοχή του Μιχάλη καιαρχίζει να αμφιταλαντεύεται για τη μητέρα του. Ο Άγγελος του λέει ξεκάθαρα να μείνει μακριά. Η Άννα επιτέλους έρχεται πάλι κοντά με τον Λευτέρη, ωστόσο η αποκατάστασή του, έχει ακόμα δρόμο και η αμφισβήτηση για την αλήθεια της μητέρας του, τους φέρνει σε αντιπαράθεση.
