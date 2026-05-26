Μία νύχτα μόνο: Η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται να κινηθεί έχοντας το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό

Εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 21:40.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 27 Μαΐου

Επεισόδιο 85: Το νέο του θανάτου της Κατερίνης καταρρακώνει τον Οδυσσέα και την Αννέζα, ενώ ο Οδυσσέας επωμίζεται το βάρος του ταξιδιού στην Ελβετία, προκειμένου να τη συνοδέψει πίσω για να γίνει η κηδεία. Η κατάσταση της υγείας του Νταγιάννου βελτιώνεται αισθητά και η ξαφνική παρουσία του Άλκη στο σπίτι βάζει την Άσπα σε υποψίες. Ο Νικήτας βρίσκει τρόπο να απελευθερώσει τη Φαίη και η Μίνα κάνει έντρομη μία ανακάλυψη, που τη βάζει σε δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους.

Τέλος, η Αρετή συμπαραστέκεται στον Οδυσσέα, λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα που τους επιφυλάσσει η Αλεξάνδρα με το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 28 Μαΐου

Επεισόδιο 86: Μετά την κηδεία της Κατερίνης, η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, όμως οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Η Αλεξάνδρα ακόμα και μέσα σ’ αυτό το κλίμα δεν χάνει ευκαιρία να πλησιάσει τον Οδυσσέα και να του κάνει μια ιδιαίτερη πρόταση. Παράλληλα, βάζει τη Βάλια να προσεγγίσει την Αρετή, χωρίς εκείνη να φαντάζεται ότι η κίνηση αυτή θα τη φέρει αντιμέτωπη με το πιο σκοτεινό της μυστικό. Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος συνεχίζει με πείσμα την αναζήτηση του πατέρα του, μια εξέλιξη που αρχίζει να ανησυχεί την Ελένη. Κι ενώ ο Ορφέας πηγαίνει αποφασισμένος στην εταιρεία, για να διεκδικήσει ό,τι του ανήκει, ο Οδυσσέας τού λέει κάτι που τον βάζει σε άσχημες σκέψεις.