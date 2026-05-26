ΗΠΑ: Νεκρός και τραυματίες μετά από έκρηξη χημικής δεξαμενής σε εργοστάσιο

Έκρηξη δεξαμενής χημικών σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό οκτώ ακόμη.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26/05/2026) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιουτυ της Ουάσινγκτον, με τις Αρχές των ΗΠΑ να κάνουν αρχικά λόγο για «έκρηξη με επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των τοπικών αρχών και της εταιρείας, δεξαμενή που περιείχε λευκό υγρό «έσκασε» περίπου στις 7:15 το πρωί.

Οι πρώτες αναφορές χαρακτήριζαν το συμβάν ως χημική ή εσωτερική έκρηξη, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι επρόκειτο για ρήξη της δεξαμενής.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν αρκετοί εργαζόμενοι, ορισμένοι εκ των οποίων υπέστησαν χημικά εγκαύματα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Πόρτλαντ, Ρικ Γκρέιβς, δήλωσε στο ABC ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι «διψήφιος», με ασθενείς που φέρουν τραυματικές κακώσεις να νοσηλεύονται σε τοπικά ιατρικά κέντρα και εγκαυματίες να μεταφέρονται σε εξειδικευμένες μονάδες, μεταξύ αυτών και στο Πόρτλαντ.