Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ- Νεκρός 74χρονος, τραυματίας μία γυναίκα- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/5) στο 80ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη βόρεια έξοδο προς το Αγρίνιο, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με ΙΧ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 74χρονοy και τον τραυματισμό μιας 64χρονης γυναίκας που επέβαινε στο όχημα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε νοσοκομείο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.





