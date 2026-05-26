Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ- Νεκρός 74χρονος, τραυματίας μία γυναίκα- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/5) στο 80ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη βόρεια έξοδο προς το Αγρίνιο, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με ΙΧ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 74χρονοy και τον τραυματισμό μιας 64χρονης γυναίκας που επέβαινε στο όχημα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε νοσοκομείο Αγρινίου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Δήμαρχος Καλαβρύτων σε ΟΣΕ: Υπογράφουμε για τον Οδοντωτό καθετί αληθές και πραγματικό
Σοκ στην Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μητέρα δύο παιδιών που έπεσε από μπαλκόνι
Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο με πατίνι - 35χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr