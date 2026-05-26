Δήμαρχος Καλαβρύτων σε ΟΣΕ: Υπογράφουμε για τον Οδοντωτό καθετί αληθές και πραγματικό

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων απαντά στον ΟΣΕ για την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ζητώντας παράλληλα ενημέρωση για την απόφαση και το σκεπτικό της.

Απαντητική επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Χρήστο Παληό έστειλαν την Δευτέρα ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαβρύτων για το θέμα της αναστολής των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Στην επιστολή του ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι «τόσο οι Υπηρεσίες μας όσο και εγώ προσωπικά, επικαλούμενος την εμπειρία των 130 χρόνων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων, θα υπογράψουμε κάθε βεβαίωση πραγματικών περιστατικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας».

Στην ίδια επιστολή ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, για άλλη μια φορά, ζητά απ’ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ να κοινοποιηθεί στον Δήμο η απόφαση με την οποία οδηγήθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού - Καλαβρύτων σε αναστολή των δρομολογίων της καθώς και το σκεπτικό αυτής.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Λάβαμε το έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαβρύτων να σας χορηγήσει βεβαίωση ή επίσημη ενημέρωση σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της γραμμής του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων.

Ο Δήμος αδυνατεί να πιστοποιήσει ζητήματα γεωτεχνικής ασφάλειας σιδηροδρομικής γραμμής, για τα οποία την πλήρη ευθύνη αξιολόγησης, παρακολούθησης, συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας έχει ο ίδιος ο Διαχειριστής και οι κα' ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που αφορούν κατολισθητικά φαινόμενα ο Δήμος συμβουλεύεται τον ΕΑΓΜΕ ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία.

Ως προς το αίτημά σας υπό στοιχείο α), για «την τρέχουσα κατάσταση του αναγλύφου και των γεωμορφολογικών συνθηκών», σας παραπέμπουμε σε πρόσφατη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (οδοντωτός) Διακοπτό - Καλάβρυτα Νομού Αχαΐας» (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 20451/7596/15-12-2021)» που αποτυπώνει την περιοχή και εκπονήθηκε με αφορμή την πρόθεση σας για επέκταση της γραμμής του Οδοντωτού προς την Αγία Λαύρα.

Ως προς το στοιχείο β), αναφορικά με το εάν έχουν παρατηρηθεί νέα φαινόμενα από τον Μάρτιο 2026 έως σήμερα, ο Δήμος σας ενημερώνει ότι κανένα τέτοιο φαινόμενο δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας.

Ως προς το στοιχείο γ), με το οποίο ζητείται να βεβαιωθεί ότι κατά την περίοδο Ιουνίου- Οκτωβρίου, «λόγω των βελτιωμένων καιρικών συνθηκών, δεν παρατηρούνται έντονα κατολισθητικά ή συναφή γεωδυναμικά φαινόμενα», ο Δήμος αναφέρει και δεν βεβαιώνει τον περιορισμό των φαινομένων κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.

Παρά ταύτα, και προκειμένου να μη δοθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Δήμος Καλαβρύτων αρνείται να συμβάλει στην επαναλειτουργία του Οδοντωτού, σας δηλώνουμε ρητά ότι τόσο οι υπηρεσίας μας όσο και εγώ προσωπικά επικαλούμενος την εμπειρία των 130 ετών λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού - Καλαβρύτων, θα υπογράψουμε κάθε βεβαίωση πραγματικών περιστατικών που εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω σας παραπέμπω στην ίδια την αναφορά σας ότι δρομολογούνται διαδικασίες για Προγραμματική Συμφωνία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία και επιβεβαιώνει ακριβώς το πρόβλημα, ότι εφόσον απαιτούνται μελέτες για την ασφαλή επαναλειτουργία, αυτές έπρεπε και πρέπει να εκκινήσουν εγκαίρως.

Τέλος παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί η απόφαση με την οποία οδηγήθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού Καλαβρύτων σε αναστολή των δρομολογίων της καθώς και το σκεπτικό αυτής.

Ο Δήμος Καλαβρύτων παραμένει διαθέσιμος για κάθε θεσμική συνεργασία που συμβάλλει στην άμεση, ασφαλή και τεκμηριωμένη επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Αθανάσιος Παπαδόπουλος».