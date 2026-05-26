Αλέξης Τσίπρας: Πώς ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (26/5) το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη πλατεία στο Θησείο, με το θέμα να κυριαρχεί από νωρίς στις συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων.

Είτε επρόκειτο για συζητήσεις δημοσιογράφων (μια και ήταν εντονότατο το «μιντιακό» ενδιαφέρον με δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία) είτε επρόκειτο για πολίτες.

Οι «μαντεψιές» και οι εικασίες ήταν πολλές, ωστόσο οι απορίες λύθηκαν με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε το όνομα που είχε επιλεγεί εδώ και αρκετές ημέρες και παρέμενε επτασφράγιστο μυστικό.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, το όνομα του νέου κόμματος είναι “Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη” (ΕΛ.Α.Σ.)

Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε γνωστό στο τέλος της ομιλίας του, όταν μετά από βίντεο που προβλήθηκε, ένα κοριτσάκι μετέφερε σε χαρτί το όνομα του κόμματος.

Ακολούθως, ο Αλέξης Τσίπρας το ανέγνωσε και αποχώρησε χειροκροτούμενος από το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο Θησείο.

