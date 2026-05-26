Αλέξης Τσίπρας: Πώς ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε γνωστό στο τέλος της ομιλίας του
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (26/5) το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη πλατεία στο Θησείο, με το θέμα να κυριαρχεί από νωρίς στις συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων.
Είτε επρόκειτο για συζητήσεις δημοσιογράφων (μια και ήταν εντονότατο το «μιντιακό» ενδιαφέρον με δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία) είτε επρόκειτο για πολίτες.
Οι «μαντεψιές» και οι εικασίες ήταν πολλές, ωστόσο οι απορίες λύθηκαν με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε το όνομα που είχε επιλεγεί εδώ και αρκετές ημέρες και παρέμενε επτασφράγιστο μυστικό.
Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, το όνομα του νέου κόμματος είναι “Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη” (ΕΛ.Α.Σ.)
Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε γνωστό στο τέλος της ομιλίας του, όταν μετά από βίντεο που προβλήθηκε, ένα κοριτσάκι μετέφερε σε χαρτί το όνομα του κόμματος.
Ακολούθως, ο Αλέξης Τσίπρας το ανέγνωσε και αποχώρησε χειροκροτούμενος από το πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο Θησείο.
Η ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος
Ο κ. Τσίπρας απεύθυνε έκκληση σε «όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες» να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», καταθέτοντας 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου φορέα.
«Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε:
«Ερχόμαστε από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες. Και προχωράμε μπροστά, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς Αριστερά».
Η Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»
Πάτρα: Απείλησε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένους για να αρπάξει χρήματα και συνελήφθη
Λάρισα: Μεγάλη απάτη με κωδικούς taxisnet - Εισέπρατταν προνοιακά επιδόματα και επιδοτήσεις άλλων πολιτών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr