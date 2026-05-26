Η Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/5) η Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», μετά την επίσημη παρουσίασή του σε μια κατάμεστη πλατεία Θησείου.

Η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον όρο «νέος πατριωτισμός», που ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως συνεκτικό στοιχείο της πολιτικής του πρότασης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα:

«Συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία – Για μια ζωή με Αξιοπρέπεια

Στην εποχή μας δεν ζούμε απλώς μια περίοδο αλλαγών. Ζούμε μια βαθιά ιστορική μετάβαση. Η διεύρυνση των ανισοτήτων, η ένταση της κλιματικής κρίσης και ο έλεγχος της τεχνολογικής εξέλιξης από ελάχιστους ισχυρούς δημιουργούν μια εντελώς νέα και απειλητική συνθήκη.

Η κυριαρχία των καπιταλιστικών αγορών, δίχως έλεγχο και δίχως όρια σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, οξύνει διαρκώς την αντίφαση ανάμεσα στις τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και την ιδιοποίησή τους από μια ελάχιστη μειοψηφία οικονομικής και πολιτικής ισχύος.

Τις κοινωνίες μας διαπερνούν ολοένα και βαθύτερες ανισότητες ανάμεσα σε όσους συγκεντρώνουν πλούτο και δύναμη και σε όσους αγωνίζονται καθημερινά για να ζήσουν με αξιοπρέπεια ή να επιβιώσουν. Σήμερα, οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ενώ το πλουσιότερο 1% έχει αυξήσει τον πλούτο του κατά σχεδόν 34 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις μία δεκαετία, ποσό αρκετό για να εξαλειφθεί η παγκόσμια φτώχεια δεκάδες φορές.

Αυτή δεν είναι μια φυσική εξέλιξη. Είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος που συγκεντρώνει αδιανόητη οικονομική και πολιτική ισχύ σε ελάχιστους, ενώ δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες επισφάλειας, αγωνιώντας για το αύριο.

Ανασφάλεια και φόβος. Αυτά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που πολιορκούν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σε έναν κόσμο δίχως κανόνες, η Ειρήνη, το Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παραμερίζονται, ενώ οι πόλεμοι, οι λιμοί και οι ανθρώπινες τραγωδίες τείνουν να γίνουν κανονικότητα.

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο που ζει μέσα στον πόλεμο και τις συγκρούσεις. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυραύλων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως «νέα πραγματικότητα» τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο και την προσπάθεια επιβολής διά της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να θεωρούμε «Διεθνή τάξη» τις παράνομες και καταστροφικές στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκιο του ισχυρού, αλλά το Διεθνές Δίκαιο.

Για αυτό και δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια ντε φάκτο διχοτόμησης.

Γιατί όταν η ισχύς μπαίνει πάνω από το Διεθνές Δίκαιο, ο θάνατος γίνεται κανονικότητα και οι ανθρώπινες ζωές αντιμετωπίζονται ως αριθμοί, τότε απειλείται η ίδια η έννοια του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Γι’ αυτό δεν σωπαίνουμε. Γιατί η σιωπή απέναντι στη βαρβαρότητα δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Το ίδιο συμβαίνει κάθε φορά που το κέρδος των λίγων τίθεται πάνω από τις ανάγκες και τις ζωές των πολλών. Κάθε φορά που η οικονομική ισχύς λειτουργεί χωρίς όρια, αδιαφορώντας ακόμη και για το μέλλον του ίδιου του πλανήτη.

Η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει η κλιματική κρίση. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον. Είναι ήδη εδώ. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσωνες, στις καταστροφικές πλημμύρες, στις πυρκαγιές που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές.

Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή.

Και οι συνέπειές της δεν είναι μόνο περιβαλλοντικές. Απειλούν τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία, τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλούν το μέλλον των επόμενων γενεών. Ήδη εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους εξαιτίας της ξηρασίας, των πλημμυρών και της καταστροφής του φυσικού τους περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα νέο κύμα περιβαλλοντικών προσφύγων.

Και όπως συμβαίνει πάντα, το μεγαλύτερο κόστος το πληρώνουν οι πιο αδύναμοι. Η κλιματική κρίση βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση βιώνουν τις πιο σκληρές συνέπειές της.

Η Γη δεν μας έχει ανάγκη, εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός, που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος, δεν είναι απλώς λάθος. Είναι συνειδητή και επικίνδυνη επιλογή.

Τεχνολογία χωρίς δικαιώματα

Αντί η τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνονται εργαλεία για την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόοδο, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με το φάσμα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα, χωρίς προοπτική.

Τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με δεκαετίες αγώνων αποδομούνται στο όνομα μιας δήθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους. Με εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας.

Η εργασία, αντί να εγγυάται αξιοπρέπεια και ασφάλεια, μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανασφάλειας και φόβου. Όπου εργαζόμενοι χάνουν ακόμη και τη ζωή τους προσπαθώντας να βγάλουν το μεροκάματο.

Κι αν κάποτε, στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, η σκληρή δουλειά σήμαινε μια πιο αξιοπρεπή ζωή, μια κάποια ασφάλεια και προστασία, λίγες εβδομάδες διακοπών, σήμερα ακόμη και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται.

Η Ελλάδα σε οπισθοχώρηση

Μέσα σ’ αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον, μισό αιώνα από τη Μεταπολίτευση, η Ελλάδα οπισθοχωρεί.

Δεκάξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν. Το χειρότερο; Είναι αμετανόητοι. Έχουν τις ίδιες νοοτροπίες και εφαρμόζουν τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή.

Οι συλλογικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται συνειδητά, αργοσβήνουν. Βασικά δικαιώματα αμφισβητούνται. Κατευθυνόμαστε σε αδιέξοδα, ενώ οι ζωντανές δυνάμεις της εργασίας, της μόρφωσης και του πολιτισμού εξωθούνται μεθοδικά στη γωνία.

Η οικονομία μας, φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο, γεννά ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες. Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δίνουμε καθημερινά αγώνα για να σταθούμε όρθιοι.

Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ στον βασικό και μέσο μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη και την ασφάλεια. Και στις πρώτες θέσεις στην ακρίβεια στο ρεύμα, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ.

Η στέγη, τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας, έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο. Ένα όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και τα ενοίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι, να κάνουν παιδιά και να ζήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια.

Μια νέα εθνική πυξίδα

Η διεθνής θέση της χώρας, αποδυναμωμένη από τη διαφθορά και την αναξιοπιστία, γίνεται όλο και πιο επισφαλής. Η Ελλάδα διολισθαίνει σε επικίνδυνες πολεμικές εμπλοκές που αφορούν επιδιώξεις ξένες με τα εθνικά μας συμφέροντα.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική πυξίδα και μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα εδραιώνει τον ρόλο της ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας.

Μια στρατηγική που οικοδομεί συμμαχίες με όρους αμοιβαίου οφέλους αντί να αναζητά προστάτες παραβιάζοντας τις αρχές της. Που θωρακίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και υποστηρίζει μια Ευρώπη κοινωνική, με ισχυρό διεθνή ρόλο υπέρ της ειρήνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ελλάδα χρειάζεται Ηθική Επανάσταση

Η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη μία Ηθική Επανάσταση. Ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Έναν νέο πατριωτισμό που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες για μια κυρίαρχη, δημοκρατική, ισχυρή και ασφαλή Ελλάδα.

Έναν πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας. Που βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή.

Μ’ αυτές τις αξίες απευθυνόμαστε σήμερα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Γιατί η δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη πραγματώνεται μόνο με δημοκρατία.

Οι βασικές δεσμεύσεις

Ζωή με αξιοπρέπεια

Ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια.

Ενίσχυση της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Αξιοπρεπείς μισθοί.

Μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

Προστασία απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία

Διαφάνεια και λογοδοσία παντού.

Τέλος στην ατιμωρησία.

Ισχυροί θεσμοί προστασίας των δικαιωμάτων.

Ψηφιακό και φιλικό κράτος για τον πολίτη.

Δίκαιη ανάπτυξη

Νέο παραγωγικό μοντέλο.

Στήριξη της καινοτομίας και της περιφέρειας.

Φορολογική δικαιοσύνη.

Έλεγχος των τραπεζών και των καρτέλ.

Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων

Δημόσια υγεία και παιδεία για όλους.

Προσιτή στέγη.

Δωρεάν φροντίδα για τους ηλικιωμένους.

Στήριξη του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία

Προστασία προσωπικών δεδομένων.

Εθνικές τεχνολογικές υποδομές.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Η ώρα της Συμπαράταξης

Η σημερινή Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Μιας σύγκλισης της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.

Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή μας και να αποτελέσουν ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Καλούμε τον κόσμο της δημοκρατίας και της προόδου να ενώσει ξανά τις δυνάμεις του.

Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες. Βασιζόμαστε στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου.

Κουβαλάμε την κληρονομιά:

του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης,

της ΕΔΑ των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη,

του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της Αλλαγής,

του ΣΥΡΙΖΑ της Πρώτης Φοράς Αριστερά.

Καλούμε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα, κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της διασποράς, να κάνει το βήμα της Συμπαράταξης.

Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας.

Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής.

Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω.

Θα έρθει από την κοινωνία.

Από τους ανθρώπους που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν.

Από όλους εμάς.

Από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».