Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση του νέου κόμματος

Έντονο ήταν το στοιχείο της σύμπλευσης πολιτών από τον χώρο της Αριστεράς και του Κέντρου στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.).

Αν και στην συγκέντρωση δεν παραβρέθηκαν (για ευνόητους λόγους) εν ενεργεία βουλευτές, όσοι γνωρίζουν την «μικρο-γεωγραφία» του χώρου της κεντροαριστεράς διέκριναν πρόσωπα που στο παρελθόν (έως και στο πρόσφατο παρελθόν) έχουν στελεχώσει τις μεσαίες βαθμίδες των κομματικών δομών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, και της Νέας Αριστεράς.

Επίσης, ανθρώπους που έχουν «αποστασιοποιηθεί» από τους κομματικούς σχηματισμούς του ευρύτερου χώρου και η συμμετοχή τους στην εκδήλωση δείχνει πως επανακάμπτουν στην ενεργό πολιτική δράση.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στο πλήθος βρέθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Διονύσης Τεμπονέρας, η Δώρα Αυγέρη, η Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπίστης, ο Κώστας Γαβρόγλου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιάννης Σαρακιώτης και Οζγκιούρ Φερχάτ, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογήρου, ο Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Βασιλειάδης, που διετέλεσε υφυπουργός Αθλητισμού στην κυβέρνηση Τσίπρα και ο Μάριος Αθανασίου.