Ο Ολυμπιακός 1-0 νίκες επί του Παναθηναϊκού

Προβάδισμα τίτλου στο πόλο
Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League και παράλληλα έδωσε συνέχεια στο εκπληκτικό νικηφόρο σερί 25 ετών που τρέχει απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Το 1-0 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε με 15-12 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο “Π. Καπαγέρωφ”.
Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν έτσι το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί που τρέχουν απέναντι στους πράσινους εδώ και 25 χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2001.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν μετράει 61 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Πόλο Ανδρών.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γουβής, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.
* Εκτός 15άδας Ολυμπιακού ο Σπύρος Λυκούδης. Προπονητής στον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Μάζης
Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12
Πέμπτη 28/5, 21.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2ος τελικός) EΡΤ Sports
Σάββατο 30/5, 17.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3ος τελικός) Mega News
Δευτέρα 1/6, 18.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)
Τετάρτη 3/6, 19.30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5ος τελικός αν χρειαστεί)
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr