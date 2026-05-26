Ο Ολυμπιακός 1-0 νίκες επί του Παναθηναϊκού

Το 1-0 στη σειρά των τελικών της Waterpolo League Ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε με 15-12 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο “Π. Καπαγέρωφ”.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν έτσι το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί που τρέχουν απέναντι στους πράσινους εδώ και 25 χρόνια, από τον Φεβρουάριο του 2001.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν μετράει 61 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Πόλο Ανδρών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γουβής, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

* Εκτός 15άδας Ολυμπιακού ο Σπύρος Λυκούδης. Προπονητής στον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Μάζης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12

Πέμπτη 28/5, 21.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2ος τελικός) EΡΤ Sports

Σάββατο 30/5, 17.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3ος τελικός) Mega News

Δευτέρα 1/6, 18.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)

Τετάρτη 3/6, 19.30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5ος τελικός αν χρειαστεί)